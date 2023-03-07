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經典賽巴拿馬梅西亞先發對戰台灣 透露持續情蒐有自信表現好

2023/3/7 17:14（3/7 19:07 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽將於8日開打，各隊7日練球做最後準備，巴拿馬總教練接受台媒訪問時仍說首戰先發為梅西亞（Humberto Mejia）（中），梅西亞本人則說，一直有在做準備，有自信可以表現好。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日
世界棒球經典賽A組預賽將於8日開打，各隊7日練球做最後準備，巴拿馬總教練接受台媒訪問時仍說首戰先發為梅西亞（Humberto Mejia）（中），梅西亞本人則說，一直有在做準備，有自信可以表現好。中央社記者王騰毅攝 112年3月7日
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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽A組預賽將於明天開打，各隊今天練球做最後準備，巴拿馬總教練接受台媒訪問時仍說首戰先發為梅西亞，梅西亞本人則說，一直有在做準備，有自信可以表現好。

台灣隊明天首戰對手是巴拿馬隊，將相當關鍵，巴拿馬總教練歐提茲（Luis Ortiz）今天接受台灣媒體訪問時表示，「我們已經準備好了，我們有好投手、好打者，明天會以最好姿態去面對比賽。」

歐提茲透露，明天首戰對台灣的先發投手是梅西亞（Humberto Mejia），他以前曾在美職大聯盟出賽過8場，小聯盟出賽合計89場。被問到為什麼會選擇梅西亞先發對台灣，歐提茲說：「因為我相信他，沒有什麼太大問題。」

梅西亞本人則說，自己是第一次來到台灣，對於明天的先發很有自信，也很高興可以擔任第一場先發。他指出，自己從1月14日就開始準備，昨天也有練投，現在狀況非常好。

對於首戰對手台灣隊，歐提茲表示，「沒有什麼太深了解，但知道台灣是很好的球隊，已經準備好要面對勁敵，想辦法去贏球。」梅西亞則說：「一直都有在情蒐，滿有自信的，應該會表現滿好的。」（編輯：張雅淨）1120307

#梅西亞
#歐提茲
#台灣
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梅西亞
經典賽首戰巴拿馬由梅西亞先發 台灣尚未透露
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