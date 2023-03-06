經典賽熱身賽大谷翔平雙響砲包辦6打點 日本隊大勝阪神

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）世界棒球經典賽日本隊今天在大阪京瓷巨蛋對上日職阪神虎隊的熱身賽，備受矚目的大谷翔平演出單場雙響砲，包辦6分打點，手感十分火燙，他表示，現在狀況調整得非常好。

大谷翔平今天先發打第3棒，日本隊在第3局1比0領先時，大谷翔平在一、二壘有人的情況下，鎖定一顆偏低的球，轟出中外野方向3分全壘打；第5局日本隊2出局一、二壘有人時，大谷翔平再度轟出3分砲，連兩個打席開轟，最終日本隊以8比1奪下勝利。

大谷翔平此戰首打席遭到三振，不過下個打席馬上調整回來。根據日媒報導，大谷翔平接受訪問時表示，今天是第一場官辦熱身賽，以達比修有為首的隊友們齊聚，在氣氛非常好的情況下比賽，大家團結一致奮戰。

談到第一支全壘打，大谷翔平表示，首打席感覺不太好，但在第2打席時修正過來，對方投手才木浩人也非常優秀，因為不想輸給他，用很好的角度打出全壘打。至於第2轟，他則說：「雖然有點被擠壓到，但還是鎖定到很甜的球，用力擊出去了。」

被問到現在調整狀況，大谷翔平說：「現在調整得非常順利，包括我在內希望接下來全隊的狀況都可以提升，然後面對首戰，相信可以拿到好成績。」（編輯：唐聲揚）1120306