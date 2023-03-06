經典賽古巴隊大聯盟球員加入 蒙卡達開轟勝兄弟

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（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界棒球經典賽今天古巴隊與中職中信兄弟的官辦熱身賽，古巴隊打線全場敲出14支安打，其中剛抵台的美職大聯盟球員蒙卡達在第3局轟出2分砲，最終以6比0擊敗兄弟。

官辦熱身賽來到最後一天，今天在洲際棒球場有2場比賽，午場賽事由古巴與兄弟交手。古巴隊大部分球員提早抵台，之前在新莊的自辦熱身賽，分別以1比2、1比3連2場不敵富邦悍將，再以4比0贏味全龍；昨天在斗六棒球場的官辦熱身賽，以4比5不敵樂天桃猿隊。

此戰古巴隊在3局上展開攻勢，靠著第2棒蒙卡達（Yoan Moncada）從江忠城手中轟出2分全壘打，取得領先；6局上古巴隊接連出現2支安打，再靠著失誤攻下1分。

9局上古巴隊再攻勢串聯，穆西卡（Yadil Mujica）敲出1打點安打，在二、三壘有人時，戴斯潘（Alfredo Despaigne）再敲安打，帶有2分打點，最終古巴隊就以6比0完封兄弟。

古巴隊大聯盟選手在3日抵台會合，古巴隊總教練強生（Armando Johnson）在賽後記者會上表示，「目前球隊狀況非常好，大聯盟選手已經進來了，他們在棒球能力上無庸置疑地非常好，他們加入之後相信對球隊會有非常大的幫助。」

今天有全壘打的蒙卡達表示，來到台灣之後，現在狀況非常好，「在美國春訓期間只打了4場春訓比賽，今天算是有把好的狀況發揮出來。」這次是古巴隊首度有大聯盟選手加入，他指出，雖然以前有打過古巴隊，但經典賽是第一次，機會非常難得，「是夢想的實現。」

37歲的「古巴飛彈」塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）今天沒有安打演出，他表示，因為才剛到台灣3天，時差不好適應，加上目前沒有所屬球隊，不像其他大聯盟選手有球隊可以春訓，「所以調整上會比較需要花心力，不過相信可以一步一步來，把狀況調整好。」（編輯：張雅淨）1120306

蒙卡達（右2）3局上半轟出兩分砲助隊取得領先，回到本壘與隊友一同慶祝。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日

古巴三壘手賈西亞（Dayán García）（右）在三壘跟本壘間將兄弟跑者張仁瑋（左）刺殺出局。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日

古巴隊由艾里亞斯（Roenis Elias）（前）登板先發。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日