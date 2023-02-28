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味全龍遭經典賽古巴投手壓制 葉君璋給台灣隊建議

2023/2/28 16:53（2/28 17:01 更新）
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世界棒球經典賽古巴隊28日對上中職味全龍隊，推出日職中日龍隊終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）在8局下2出局後登板，投出三振飆出157公里火球，總計投1.1局無失分，送出2次三振。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月28日
世界棒球經典賽古巴隊28日對上中職味全龍隊，推出日職中日龍隊終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）在8局下2出局後登板，投出三振飆出157公里火球，總計投1.1局無失分，送出2次三振。（悍創運動行銷提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月28日
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（中央社記者楊啟芳新北28日電）世界棒球經典賽自辦熱身賽古巴隊今天以4比0擊敗味全龍隊。龍隊總教練葉君璋觀察，古巴隊投手很厲害，但因有球數限制，建議台灣隊打者若在對方控球不穩定時，可以有耐心一點。

古巴隊與味全龍隊的賽後記者會中，葉君璋談到在場邊觀察古巴隊的心得，「古巴隊他們應該還在調整，但是不管在投手、打擊方面都有一定水準，尤其投手等到正式比賽應該會更好。」古巴隊此戰推出4名投手，聯手送給龍隊16次三振。

古巴隊與台灣隊同在經典賽預賽A組，被問到有沒有建議給台灣隊，葉君璋表示，在某些情況要有點耐心，因為經典賽投手有球數限制，「比如說今天他們先發投手到後面控球不是很穩定，這種情況就可以有耐心一點，看比賽臨場反應、看對手狀況」。

龍隊投手林逸達這場在4局上登板，連送出2次三振之後，雖然出現保送，不過最後再飆出三振，壓制古巴隊打線。談到古巴隊打者，林逸達賽後說：「他們打直球很強，但我們積極去嘗試攻擊好球帶，不會怕，也有做好自己的功課。」

龍隊接連推出郭郁政、林逸達、莊玉彬、羅國華、劉昱言、林鋅杰、林凱威登板，其中郭郁政、林鋅杰、林凱威3名投手失分。

對於對戰台灣投手的心得，古巴隊總教練強生（Armando Johnson）表示，日本投手都很成熟、有經驗，但台灣投手也不差，「球速上都滿好的，可能之後有更多經驗的話，一定會非常棒，不會輸給日本，不管是味全還是富邦的投手，都可以在日職生存」。（編輯：管中維）1120228

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葉君璋
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