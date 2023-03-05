WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

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2023世界棒球經典賽3月8日於台中洲際棒球場開打，台灣陸續對戰巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴爭取晉級。圖為2019年在洲際球場舉辦的12強賽事，球迷揮動大國旗為球員加油。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）世界棒球經典賽3月8日起在台中洲際棒球場展開A組賽程，台灣集合旅外的張育成、王柏融、宋家豪及中華職棒明星球員王威晨、江少慶、林立組成全職業陣容征戰，期盼打進八強淘汰賽，甚至挑戰四強。究竟這個不以「世界盃」為名的賽事為何重要？台灣人對棒球為何如此瘋狂？中央社整理QA內容帶你看懂經典賽。

為何不是世界盃？

在2011年以前，國際重要棒球賽事除了奧運還有世界盃。

2005年7月有兩件棒壇大事，首先是國際奧會通過決議，自2012年倫敦奧運開始取消棒球與壘球項目；其次是美國職棒大聯盟（MLB）邀請國際棒球總會及台灣在內的各國代表商討策畫新的國際賽，為了與兩年舉行一屆的世界盃區隔，這項新賽事取名為「世界棒球經典賽」（World Baseball Classic）。

世界盃棒球賽的前身是「世界業餘棒球賽」及「世界棒球錦標賽」，1998年以前沒有開放職業球員參加。而世界棒球最高殿堂MLB是由許多國際球員組成，換言之，大聯盟球員沒有參加的大賽，就不是真正的「世界盃」。由大聯盟主導的經典賽在2006年展開第一屆賽事，包括美、日、韓及台灣等隊伍都派出職業好手參與，比賽的強度及關注程度有別於以往的盃賽。幾年後世界盃棒球賽順勢停辦，獨尊經典賽為全球層級最高的棒球賽事。

經典賽每隔4年舉辦，世界棒壘球總會不希望棒球熱潮間隔這麼久，因此催生「世界棒球12強大賽」（Premier12），以世界排名做為參賽資格，同樣開放職業球員參加，2015年首屆在台灣及日本開打後每隔4年舉行，這也代表球迷每2年就有經典賽或12強兩項頂級國際賽可看。

不過受疫情攪局，本屆經典賽原定2021年開打延至2023年，至於原定2023年第3屆12強賽何時舉辦，目前尚未明朗。

熱度比不過世足？

經典賽開打至今進入第5屆，人氣卻遠不如世界盃足球賽。有外國媒體推估足球在全球有35億球迷人口，而棒球僅有5億，還落後給板球、籃球、曲棍球、網球、排球等。

經典賽的目標是擴大棒球人口，但舉辦時間與各隊春訓時間重疊、擔心球員受傷風險、重要性不足等因素，沒能獲得大聯盟各球團全力支持，明星球員也可能對參賽抱持消極態度。退役球星貝爾崔（Adrian Beltre）認為，大部分球員和球迷都很看重經典賽，他呼籲各球團除非有特殊理由，否則不該阻止球員參加。但他也說可以理解球團考量，球隊在球員身上投資很多錢，目標是贏得「世界大賽」（大聯盟球季總冠軍）而非國際賽。

台灣為何這麼瘋？

棒球不是全球最熱門運動，在台灣卻是名副其實的「國球」。已邁入第34個球季的中華職棒重回6隊局面（台鋼雄鷹2024年才會在一軍出賽），2022年300場比賽平均觀眾近5000人，是國內休閒產業重要經濟體。

本屆經典賽台灣隊在台中進行預賽，內野票價新台幣2000元起跳，最高3200元，外野則是1000元，並不便宜的價格僅剩少數票券，4場比賽都可能迎來滿場2萬觀眾，台灣人瘋棒球的程度可見一斑。

回顧台灣棒球發展史，日治時期三級棒球種子就已在各地萌芽，1931年嘉義農林棒球隊赴日征戰甲子園一舉打進決賽，雖未奪冠仍獲得「天下嘉農」美譽；年輕朋友就算沒親眼見證，大概也都聽聞過紅葉、金龍、巨人少棒在那個風雨飄搖的年代，成為台灣人的民族主義情緒出口。

從三級棒球發展到業餘成棒，再到1990年職業化，台灣棒球累積眾多球迷，也形成特別的文化景觀，連場邊啦啦隊都是焦點。看門道的人不少，看熱鬧的人更多，每到國際賽就掀起棒球熱，YouTube上熱門棒球影片動輒數十萬甚至數百萬觀看。

2015年12強賽林智勝3分砲棒打古巴，在YouTube累積數百萬觀看數。影片來源：緯來體育台

台灣棒球國手奮力拚戰世界棒球強國，緯來體育台剪輯2013年經典賽畫面，感動許多球迷。影片來源：緯來體育台

台灣棒球強不強？

若你是每到國際賽才關注棒球的「一日球迷」會如何回答這一題呢？經典賽沒進過八強、12強賽沒進過四強、奧運銀牌是上個世紀1992年的事，成績看似「不怎麼樣」，但根據世界棒壘球總會發布的2022年世界男子棒球排名，台灣維持在世界第2，僅次於日本。2022年台灣拿下U12世界賽季軍、U15世界賽季軍、U18世界賽亞軍、U23世界賽季軍，推升排名積分。

但以職業球員層級的比賽來說，台灣要能名列前茅的確難度很高，除了許多大聯盟球員回歸母國出賽外，日本、韓國職棒的強度也高於中華職棒，但經典賽畢竟是短期盃賽變數很多，仍有奮力一搏的機會。

2013年經典賽，台灣在預賽擊敗澳洲、荷蘭，雖然面對韓國1分飲恨，仍然晉級在東京巨蛋的複賽。面對地主日本隊，比賽進行到9局台灣以3比2領先，眼看只要再1個好球就能擊敗日本，可惜最終被敲出安打追平，並於10局被超前而以3:4落敗；另外2019年12強賽台灣在複賽中以7比0大勝韓國隊，兩場經典戰役都讓國內外球迷見識到台灣的棒球實力。

2019年12強賽，台灣以7比0大勝韓國，7局上陳俊秀擊出3分砲振奮人心。影片來源：WBSC

歷屆戰績怎麼樣？

經典賽史上亞洲球隊僅有日本、韓國打進四強，其中日本囊括2006、2009年冠軍，韓國在2009年拿下亞軍後就沒有再打進四強。歷屆其餘四強名額除了荷蘭來自歐洲之外，其他都是美洲球隊，包括2013年冠軍多明尼加、2017年冠軍美國，波多黎各在這兩屆都拿下亞軍，實力同樣堅強。

台灣最佳成績是在2013年，在台中舉辦的預賽以2勝1敗比下韓國晉級，可惜複賽敗給日本及古巴，以第8名作收。其餘3屆台灣戰績2006年1勝2敗、2009年0勝2敗、2017年0勝3敗，皆在預賽就遭淘汰。

第1至第4屆世界棒球經典賽前4強及台灣戰績一覽。（中央社製圖）

台灣這次有誰打？

2023經典賽台灣隊由中職統一獅總教練林岳平領軍，重點球員及完整30人名單如下：

投手

鄧愷威：24歲，效力MLB舊金山巨人小聯盟體系。

江少慶：29歲，效力富邦悍將，旅美期間在高階1A投出無安打比賽，2017年經典賽、2019年12強賽國手，返台後成為中職2021年選秀狀元。

黃子鵬：28歲，效力樂天桃猿，2022年中職防禦率王。

宋家豪：30歲，效力日職東北樂天金鷲，2021年單季出賽63場創台灣球員紀錄，2022年達成日職生涯100中繼點，2017年經典賽國手。

王維中：30歲，效力味全龍，有旅美及旅韓資歷，2020年返台成為選秀狀元，與球團簽下總值208萬美元（約新台幣5840萬元）當時中職史上最大合約。

呂彥青、陳冠宇、李振昌、陳禹勳、胡智爲、陳冠偉、曾峻岳、陳仕朋、吳哲源

捕手

吉力吉撈．鞏冠：28歲，效力味全龍，2022年中職全壘打王，有旅美資歷。

林岱安、高宇杰

內野手

張育成：27歲，本屆台灣隊唯一MLB現役球員，生涯累計14支全壘打，2023年季初與波士頓紅襪簽1年合約，並納入40人名單。

鄭宗哲：21歲，效力MLB匹茲堡海盜小聯盟體系，2022年單季33次盜壘，獲頒球隊最佳跑壘員獎。

吳念庭：29歲，昔日兄弟象名將吳復連之子，效力日職埼玉西武獅，2021年達成單季百安10轟。

林立：27歲，效力樂天桃猿，2022年中職打擊王、安打王、打點王。

林子偉、王威晨、范國宸、江坤宇

外野手

王柏融：29歲，曾獲中職新人王、打擊四冠王、2016及2017年度MVP，2019年起旅日加入北海道火腿鬥士，4年累計14支全壘打，2023年簽下育成合約延續日職生涯。

郭天信、陳晨威、陳傑憲、成晉

有別於過去棒球協會主導，本屆經典賽由中華職棒執行組訓，並投入後勤資源，盼打造最強團隊贏得佳績。

本屆賽制是什麼？

預賽共分成4組，台灣所屬的A組還有巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴，5隊都與其他各隊對戰1場，各組取前2名晉級八強複賽，台灣若能晉級，將飛到日本東京進行複賽。分組賽若有隊伍戰績相同，將以對戰勝負關係決定排名，若仍無法比出高下，將以失分率決定排名。

複賽之後各隊都是單敗淘汰賽，只有贏球隊伍才能晉級，四強隊伍勝出後將在美國邁阿密進行冠軍決賽。

經典賽為了保護選手及維護比賽品質，比賽規章對投手用球數有若干限制，並規範每位投手上場至少需面對3名打者才能換下場（若未滿3名打者時該半局結束，則下個防守半局可以替換）。其他重要規則列舉如下：

提前結束：分組賽若5局結束雙方相差15分以上，或7局結束相差10分以上，則提前結束比賽。淘汰賽無此規定。

延長賽突破僵局制：經典賽沒有和局，每場比賽都要分出勝負。9局結束雙方比分相同則進入延長賽，第10局開始進攻方都將從「沒有人出局2壘有人」的情況開始打起，也就是該打擊棒次的前一棒（或替補球員）自動站上2壘。這規則可以增加延長賽得分機率，卻也十分考驗球員在關鍵時刻的抗壓性。

重播輔助判決（俗稱挑戰）：若認為裁判判決有爭議，可於20秒內提出請求重播輔助判決，在分組賽及八強賽有1次機會，四強賽及決賽則有2次機會，若最終更正了裁判判決（挑戰成功）則可保留挑戰機會，若挑戰失敗，則失去該挑戰機會。

轉播要在哪裡看？

2023經典賽連同預賽、複賽及決賽共有47場比賽，中華電信MOD、愛爾達電視全程轉播，網路、電視直播管道整理如下：

電視-中華電信MOD：愛爾達體育1、2、3台（轉播時刻表）

電視-有線電視：東森（新聞台、綜合台、超視、財經新聞台）（轉播時刻表）

網路：Hami Video（可免登入觀看A組10場比賽，含台灣隊賽事）、ELTA.TV

超商：7-ELEVEN指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網（門市清單）

台灣賽事戶外大螢幕：台北市南港中國信託金融園區（Google地圖）

台灣以外世界各國轉播管道看這裡。（編輯：林廷軍）1120305