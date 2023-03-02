經典賽勁敵大聯盟球員多 張育成：我們不會輸

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張育成表示，台灣隊的實力不輸其他隊伍，尤其又有主場優勢。圖為2月25日張育成出戰熱身賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界棒球經典賽台灣隊的張育成在美職闖蕩多年，對於預賽A組其他外隊的大聯盟球員也十分熟悉，不過張育成今天表示，台灣隊的實力不會輸他們，尤其又有主場優勢。

世界棒球經典賽台灣A組預賽將在8日開打，A組共有台灣隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利隊、巴拿馬隊，5隊取2隊晉級。除了地主台灣隊以及提早到的大部分古巴隊成員之外，其他外隊會在明天陸續抵達，古巴隊大聯盟成員也會在明天抵台。

由於張育成在美職打滾多年，陸續效力過守護者隊、海盜隊、光芒隊、紅襪隊，其他A組球隊陣中的大聯盟球員，張育成都很熟悉。

像是荷蘭隊陣中，張育成指出，教士隊的柏格茨（Xander Bogaerts）打擊比較穩定、擊球率比較高；老虎隊的史庫柏（Jonathan Schoop）則是力量型選手，「打到球就不知道飛去哪裡了。」張育成去年「客串」登板投球時還被史庫柏敲全壘打，張育成笑說：「那時候他還跟我說謝謝，說很久沒有打了。」

義大利隊部分，則有皇家隊的內野手羅培茲（Nicky Lopez）、帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino），以前張育成也很常對到。雖然其他球隊有不少強力大聯盟選手，不過張育成認為，「我覺得其實棒子都一樣，我們完全不會輸，尤其是我們在台灣，那就更不會輸。」

由於大部分外隊都是明天才抵達台灣，張育成指出，「時差很恐怖，我那時候剛回來就接著練球、比賽，真的很累，所以他們應該會很辛苦。」（編輯：張雅淨）1120302