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張育成不避諱「忠誠」等綽號 笑稱可以炒氣氛

2023/3/2 21:24（3/2 21:51 更新）
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張育成（右前）先前曾被球迷罵「逃兵」等，甚至維基百科還被改綽號，不過張育成對此表示，什麼綽號都可以，還可以炒氣氛。圖為2月25日熱身賽，張育成在休息區開心與隊友致意。（中央社檔案照片）
張育成（右前）先前曾被球迷罵「逃兵」等，甚至維基百科還被改綽號，不過張育成對此表示，什麼綽號都可以，還可以炒氣氛。圖為2月25日熱身賽，張育成在休息區開心與隊友致意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）世界棒球經典賽台灣隊的張育成之前曾被球迷罵「逃兵」等，甚至維基百科還被改綽號，不過對此張育成一直以樂觀態度看待，他今天笑說，不管什麼綽號都可以，還可以炒氣氛。

在台灣隊尚未選出30人名單之前，張育成一度傳出婉拒打經典賽，由於他仍在列管期間引發軒然大波，引起球迷不滿，被罵「逃兵阿成」等。不過張育成之後表態一定義不容辭打台灣隊，最近在熱身賽狀況也非常好。

雖然之前引起風波，但張育成現在並不避諱相關話題，還會一直自嘲，上壘時比出敬禮手勢，引起一陣熱潮。張育成在之前新莊自辦熱身賽時，賽前介紹口號就是「永遠忠誠」，雖然這是中職人員想的口號，但本人欣然同意。

一度因為爭議而被球迷罵，但張育成選擇樂觀看待，自己也時常拿這個話題開玩笑，他笑說：「不管什麼綽號我都可以，我覺得沒有什麼差，就是炒氣氛，沒有氣氛就不好玩了，現在球迷看到我也都會敬禮。」（編輯：張雅淨）1120302

#張育成
#台灣隊
#維基百科
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