更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機新董事長出爐 前台電董事長楊偉甫接任
首頁 / 運動
世界棒球經典賽
新聞專題
世界棒球經典賽1/93
首頁 / 運動

張育成經典熱身賽炸裂 3分砲轟出新莊球場外[影]

2023/2/25 20:18（2/25 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽台灣隊25日晚間在新莊棒球場與中華職棒樂天桃猿隊展開自辦熱身賽，台灣隊野手張育成手感火燙，2局轟出3分砲，大幅擴大球隊領先優勢。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
世界棒球經典賽台灣隊25日晚間在新莊棒球場與中華職棒樂天桃猿隊展開自辦熱身賽，台灣隊野手張育成手感火燙，2局轟出3分砲，大幅擴大球隊領先優勢。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新莊25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與樂天桃猿隊打交流賽，賽前立法院長游錫堃也特別送上加菜金新台幣10萬元，祝福台灣隊百戰百勝；台灣隊野手張育成手感火燙，2局敲出超大號3分砲，球直接飛出新莊球場外。

2023年世界棒球經典賽開打倒數，台灣隊今天在新莊棒球場與中職樂天桃猿隊交手，賽前包括立法院長游錫堃、新北市長侯友宜都有出席熱身賽開幕儀式。

台灣隊今天由側投手黃子鵬先發對上母隊桃猿隊，黃子鵬首局2人出局後接連被敲2支安打，守備幫忙抓到第3個出局數、力守不失分，黃子鵬2局續投讓打者3上3下。

台灣隊今天開賽攻勢不斷，1局下鄭宗哲率先敲出安打、靠著暴投上二壘，林子偉安打送回第一分，再靠著失誤、張育成適時安打送回第2分。

台灣隊2局再起攻勢，陳晨威四壞保送、鄭宗哲獲得觸身球保送，林子偉安打送回2分，林立選到四壞保送，張育成開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

張育成手感調整的不錯，今天敲出經典賽熱身賽個人第2轟，今天前2個打席都敲出安打、貢獻4分打點；台灣隊2局打完7比0領先。（編輯：李亨山）1120225

#張育成
#台灣隊
#黃子鵬
延伸閱讀
吳念庭盼熱身賽拉狀況 經典賽點名古巴3投手佐佐木朗希熱身賽飆162公里 達比修有指點滑球獲成效經典賽古巴隊大聯盟球員助陣 教頭：仍不能輕忽張育成剛與紅襪簽約 經典賽熱身賽扛第4棒首局就開轟
張育成
經典賽台灣隊移師新莊熱身賽 適應夜間賽事經典賽台灣隊熱身賽總教練有叮嚀 張育成扛4棒
黃子鵬
陳仕朋迎接小孩出生 「生子後」繼續備戰經典賽黃子鵬盼經典賽發揮優勢 周思齊一番話轉換心態
世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽登場，25日晚間率先在新莊棒球場交手中華職棒樂天桃猿隊，台灣隊野手張育成（前右）2局轟出3分砲，在休息區開心與隊友致意。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
世界棒球經典賽台灣隊自辦熱身賽登場，25日晚間率先在新莊棒球場交手中華職棒樂天桃猿隊，台灣隊野手張育成（前右）2局轟出3分砲，在休息區開心與隊友致意。中央社記者張新偉攝 112年2月25日
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
佐佐木朗希熱身賽飆162公里 達比修有指點滑球獲成效