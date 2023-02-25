張育成經典熱身賽炸裂 3分砲轟出新莊球場外[影]

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世界棒球經典賽台灣隊25日晚間在新莊棒球場與中華職棒樂天桃猿隊展開自辦熱身賽，台灣隊野手張育成手感火燙，2局轟出3分砲，大幅擴大球隊領先優勢。中央社記者張新偉攝 112年2月25日

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（中央社記者謝靜雯新莊25日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與樂天桃猿隊打交流賽，賽前立法院長游錫堃也特別送上加菜金新台幣10萬元，祝福台灣隊百戰百勝；台灣隊野手張育成手感火燙，2局敲出超大號3分砲，球直接飛出新莊球場外。

2023年世界棒球經典賽開打倒數，台灣隊今天在新莊棒球場與中職樂天桃猿隊交手，賽前包括立法院長游錫堃、新北市長侯友宜都有出席熱身賽開幕儀式。

台灣隊今天由側投手黃子鵬先發對上母隊桃猿隊，黃子鵬首局2人出局後接連被敲2支安打，守備幫忙抓到第3個出局數、力守不失分，黃子鵬2局續投讓打者3上3下。

台灣隊今天開賽攻勢不斷，1局下鄭宗哲率先敲出安打、靠著暴投上二壘，林子偉安打送回第一分，再靠著失誤、張育成適時安打送回第2分。

台灣隊2局再起攻勢，陳晨威四壞保送、鄭宗哲獲得觸身球保送，林子偉安打送回2分，林立選到四壞保送，張育成開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

張育成手感調整的不錯，今天敲出經典賽熱身賽個人第2轟，今天前2個打席都敲出安打、貢獻4分打點；台灣隊2局打完7比0領先。（編輯：李亨山）1120225