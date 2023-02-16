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張育成再披紅襪隊戰袍 強調現在目標是經典賽

2023/2/16 23:45
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）棒球好手張育成今天確定與美職波士頓紅襪隊簽下一年合約，再度披上紅襪戰袍，且馬上就被放入大聯盟40人名單，據傳年薪為85萬美元，不過他表示，現在最重要任務是經典賽。

張育成去年在美國職棒大聯盟MLB效力了4支球隊，季初效力克里夫蘭守護者，後來遭指定讓渡，陸續披上匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、波士頓紅襪戰袍，去年底未獲紅襪續約而成為自由球員。

今天終於迎來好消息，張育成在個人臉書表示：「很開心終於可以與大家分享這個好消息，今年球季我將再次披上紅襪隊的戰袍，不過目前我還有一個更重要的任務，就是經典賽，各位，讓我們一起前進日本，打到邁阿密。」

紅襪在官方推特也表示，確定與張育成簽下一年合約，且為了清出40人名單空間給張育成，紅襪隊將內野手史托瑞（Trevor Story）放到60天傷兵名單。

根據美國主跑紅襪隊的記者柯提歐（Chris Cotillo）在推特表示，紅襪與張育成簽下年薪85萬美元（約新台幣2580萬元）合約，外加激勵獎金。

張育成日前曾因世界棒球經典賽引起風波，但後來他允諾將義不容辭打經典賽，也在昨天加入台灣隊集訓，今天在熱身賽首度亮相，有2支安打演出，在重回紅襪隊好消息加持下，張育成也說，盼能與台灣隊一起打進經典賽複賽、決賽。（編輯：陳彥鈞）1120216

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