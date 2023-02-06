世界棒球經典賽30人名單公布 吳哲源等5人被割捨

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世界棒球經典賽6日公布30人名單，包含中職球員曾峻岳（左）、江少慶（中）、吉力吉撈．鞏冠（右）等人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽今天舉行台灣隊成軍記者會，公布30人名單，吳哲源、林凱威、戴培峰、岳東華、林安可被割捨成遺珠，台灣隊分組預賽將於3月8日在台中開打。

2023年世界棒球經典賽分組預賽將於3月8日在台灣開打，台灣隊在1月29日在斗六棒球場展開集訓，原本選出的36人集訓名單，旅日西武獅隊投手張奕因傷退出，今天開會決定最終30人名單。

今天上午再度召開選訓會議，投手吳哲源、林凱威 、捕手戴培峰、內野手岳東華、外野手林安可被割捨。



正選名單投手總計帶14人，包括旅日球員宋家豪、旅美球員鄧愷威，中職球員曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、李振昌。

捕手3人為吉力吉撈．鞏冠、林岱安、高宇杰。

內野手8人包括張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲、范國宸、江坤宇、王威晨和林立。

外野手5人為王柏融、成晉、陳晨威、郭天信、陳傑憲。（編輯：龍柏安）1120206