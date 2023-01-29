經典賽台灣隊開訓盼前進美國 將排8場自辦練習賽

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世界棒球經典賽台灣隊29日在斗六棒球場展開集訓，隊長王威晨（前中）表示，感謝教練團、中職讓他擔任隊長職務，很開心也很榮幸，希望可以協助大家，也希望可以一起努力搶下每一場勝利，最終目標前進美國。中央社記者謝靜雯攝 112年1月29日

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（中央社記者謝靜雯斗六29日電）世界棒球經典賽台灣隊今天展開集訓，總教練林岳平喊話「奪下勝利、前進複賽、前進美國」，預計將安排8場自辦練習賽，具旅外資歷的野手林子偉預計2月1日報到。

2023年世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場展開集訓，共29名球員報到，包括28名中職球員加上旅美海盜隊野手鄭宗哲，其餘旅美、旅日球員之後會陸續加入；總教練林岳平表示，林子偉預計2月1日報到、張育成14日加入，投手鄧愷威預計2月初會加入集訓。

開訓典禮上總教練林岳平表示，選擇斗六當作集訓的基地是因為環境很好，希望球員能充分準備，備戰3月8日開打的正式賽，也希望在正式賽能奪下勝利，前進複賽、前往美國。

林岳平表示，集訓開始前4天是基礎的能力提升訓練，預計14日開始安排自辦練習賽，14日、16日與味全龍隊交手，比賽以基礎的投打練習調整，17日與台鋼雄鷹交手，19日與富邦悍將比賽，21日與統一獅隊比賽，25至27日將依序與樂天桃猿、中信兄弟、味全龍隊交手。

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林岳平表示，有美職合約的球員會再討論出賽的安排和節奏，旅外球員的定位需要透過前兩個階段的練習，從練習賽中演練才會比較明朗，預計在官辦熱身賽前會有6個練習循環，最後會帶幾名投手，也還需要作通盤的考量。

台灣隊隊長王威晨表示，感謝教練團、中職讓他擔任隊長職務，很開心也很榮幸，希望可以協助大家，也希望可以一起努力搶下每一場勝利，最終目標前進美國。（編輯：李錫璋）1120129