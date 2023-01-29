2013年經典賽班底集合 曾仁和隔10年再入選更成熟

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世界棒球經典賽台灣隊29日開訓，教練團王建民（右起）、高志綱、張建銘、彭政閔、陳江和（左）都是2013年經典賽班底，僅剩投手曾仁和（左2）是此批現役球員。中央社記者謝靜雯攝 112年1月29日

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（中央社記者謝靜雯斗六29日電）世界棒球經典賽台灣隊開訓，教練團彭政閔、王建民、張建銘、高志綱、陳江和都是2013經典賽班底，僅剩投手曾仁和是此批現役球員，從18歲到28歲再度入選，曾仁和變得更有想法。

世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場開訓，首席兼捕手教練高志綱、牛棚教練王建民、打擊教練彭政閔、外野守備兼跑壘教練張建銘、內野守備教練陳江和站在一起，馬上勾起大家對2013年經典賽的回憶，當年18歲的投手曾仁和、此次則再度入選代表隊。

曾仁和2013年打經典賽時才高中，是陣中唯一非職棒球員身分入選，他表示當時被選入代表隊很興奮，可以跟很多偶像同隊，回到學校後，同學都很羨慕說「好好喔、可以給恰恰（彭政閔）同隊」。

曾仁和2013年參加經典賽，熱身賽與古巴交手被打爆，正式賽與荷蘭交手中繼登板，也投不滿1局退場，曾仁和表示，那時候上場丟沒有想太多，還記得與古巴交手被打得很慘，如果有機會再對到當然想要復仇。

曾仁和表示，在高中時覺得自己好像很強，但參加經典賽後知道自己還差很多，這次再入選經典賽，已經不像從前這麼稚嫩了，有比較多想法，可以被選到培訓名單就是肯定，希望可以留到最後正選名單中。

曾仁和表示，知道要加入經典賽集訓後有提早準備，目前已經丟3、4次牛棚了，能被選到可能就是有優點被教練團看到，穿上國家隊球衣就有責任、會全力以赴。（編輯：屈享平）1120129