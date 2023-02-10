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經典賽A組宣傳圖獨缺台灣球員 悍創向MLB抗議

2023/2/10 16:47（2/10 17:24 更新）
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棒球經典賽A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣隊，承辦單位悍創運動行銷已向MLB官方嚴正抗議。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）
棒球經典賽A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣隊，承辦單位悍創運動行銷已向MLB官方嚴正抗議。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日在台灣開打，但各分組代表隊名單今天公布後，A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣隊，承辦單位悍創運動行銷已向MLB官方嚴正抗議。

A組預賽將在台中洲際棒球場登場，除地主台灣，古巴隊、荷蘭隊、巴拿馬隊及義大利隊都在A組。

美國職業棒球大聯盟（MLB）公布各國代表隊名單，但在官方社群媒體上發布的各組封面代表人物，A組宣傳圖上獨缺台灣隊球員。

承辦WBC台灣賽事的悍創運動行銷股份有限公司發出聲明表示，得知後立即在第一時間告知MLB官方，並提嚴正抗議，要求即刻修正，而代表隊代表國家出賽，不論任何賽事，都會捍衛國家隊尊嚴。

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，MLB要在台灣辦比賽，就請尊重主辦國球員，沒妥協空間，更回覆網友說：「（如果）不處理，後面他們會處理不完。」（編輯：李明宗）1120210

#台灣
#蔡其昌
#台灣隊
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