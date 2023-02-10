大聯盟報導評經典賽台灣強項是攻擊 點名林立等3打者

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世界棒球經典賽將於3月8日開打，美國職棒大聯盟分析台灣戰力，特別點名去年中職年度MVP林立（左），以及全壘打王吉力吉撈．鞏冠（右），另外也有提到陳傑憲（中）的選球能力。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）世界棒球經典賽將於3月8日開打，美國職棒大聯盟分析台灣隊的攻擊將是強項，特別點名去年中職年度MVP林立，以及全壘打王吉力吉撈．鞏冠，另外也有提到陳傑憲的選球能力。

2023年世界棒球經典賽將於3月8日開打，A組預賽在台灣台中舉行，美職大聯盟官網報導分析各國戰力，認為台灣隊的強項將是「攻擊」。

報導特別點名台灣隊陣中有去年中華職棒的年度MVP、樂天桃猿隊強打者林立，還有去年敲出14轟、拿下中職全壘打王的吉力吉撈．鞏冠，並提到吉力吉撈．鞏冠有美職資歷，最高層級上到小聯盟3A。

另外，報導也特別點名統一獅隊外野手陳傑憲，在目前為止中職7個球季，每個球季的保送都比三振多，可以爭取上壘、替後面的棒次製造壘上有人的攻擊機會。

報導中也提到台灣隊陣中還有具美職大聯盟資歷的內野手張育成，以及目前效力匹茲堡海盜隊的內野手鄭宗哲，鄭宗哲去年球季在小聯盟1A單季跑出33次盜壘成功，另外還有三振能力出色、效力於美職舊金山巨人隊的投手鄧愷威。（編輯：陳政偉）1120210