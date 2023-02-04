張奕因傷退出經典賽台灣隊 高志綱仍表達感謝

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）日本職棒西武獅隊台灣投手張奕，昨天因傷宣布退出世界棒球經典賽台灣隊，台灣隊首席教練高志綱今天也表達感謝，指出張奕第一時間就強烈表達想穿上國家隊球衣。

本季從歐力士猛牛隊轉戰西武的張奕，昨天因為右肩傷勢被西武改分配至春訓二軍，隨後他在臉書個人粉絲專頁發文表示，經過檢查後確定是肩膀發炎，跟球隊商量後只能退出此次經典賽，「這個結果讓我感到無比沮喪，我非常想要為台灣效力的心從來沒有改變。」

同時張奕也感謝台灣隊總教練林岳平及首席教練高志綱，特別抽空在休賽季的時候親自邀請。林岳平及高志綱在去年11月就親自去日本視察，與張奕及吳念庭見面，親自提出經典賽參賽邀請。

因此高志綱今天也發文感謝張奕，「謝謝你在面對邀請的第一時間就強烈表達出想要穿上國家隊球衣的參賽意願，雖然最後因身體狀況未能如願，但還是非常衷心的感謝你，也祝福你能早日把身體狀況調整好，期待能在新球隊的第一年就能有大放異彩的好表現。」（編輯：陳政偉）1120204