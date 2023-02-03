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張育成前隊友參戰經典賽 兄弟檔守荷蘭外野

2023/2/3 10:32
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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）美國職棒克里夫蘭守護者外野手帕拉修斯（Richie Palacios）將加入荷蘭國家隊，參加3月7日起在台中的經典賽首輪。他與台灣好手張育成曾短暫同隊。

25歲的瑞奇．帕拉修斯是去年剛升上大聯盟的菜鳥，他將與哥哥喬許．帕拉修斯（Josh Palacios）將共同效力荷蘭隊，分別鎮守左右外野。27歲的喬許是近兩年升上大聯盟的新秀。

荷蘭與台灣同組，預計3月11日洲際球場交手。曾經同隊的瑞奇．帕拉修斯、張育成可望在球場上對陣。

帕拉修斯在球隊體系是張育成後輩。他2018年加入守護者（時稱印地安人）小聯盟，從新人聯盟出發，當年張育成已在小聯盟最高層級3A，隔年升上大聯盟。

帕拉修斯向上爬升的過程中，曾在2021年8月於小聯盟3A與當時從大聯盟下放的張育成短暫同隊。

張育成去年5月26日遭守護者指定讓渡（DFA），球隊同時從小聯盟3A拉上多名新秀，帕拉修斯就是其中之一。

帕拉修斯是去年守護者隊17名在大聯盟初登板的新秀之一，出賽54場打擊率2成32，6支二壘打，10分打點。

荷蘭隊陣中擁有多名大聯盟球員，除了經驗較少的帕拉修斯兄弟，還有經驗豐富的明星游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）、工具人普羅法（Jurickson Profar）和明星投手簡森（Kenley Jansen）等好手。（編輯：高照芬）1120203

#張育成
#帕拉修斯
#大聯盟
張育成
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