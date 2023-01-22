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大谷翔平嗆聲美國隊長：我不是日本隊最強球員

2023/1/22 09:59
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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）世界棒球經典賽（WBC）3月開打，美國隊長楚勞特透露，大谷翔平向他喊話說日本隊實力堅強，比大谷厲害的球員大有人在。

美國職棒大聯盟球星楚勞特（Mike Trout）20日出席線上記者會，談首次參加經典賽並擔任美國隊長的心情。洛杉磯天使隊的隊友大谷翔平將效力日本隊，楚勞特期待兩人正面對決。

楚勞特說，大谷翔平每次在場上投球，自己坐在第一排的最佳觀賞位置，知道他的球路非常犀利，「每一個跟他交手過的打者跟我聊天都說，最不想在打擊區面對大谷」。

楚勞特期待在經典賽的舞台有機會站上打擊區，面對大谷的投球，「他是我的好朋友，到時候會很好玩」。

除此之外，日本明星隊的戰力同樣令球迷期待。楚勞特說，大谷翔平曾經向他說明，大谷自己還不是日本隊最強的球員，日本隊上比大谷更強的明星大有人在。

楚勞特講到這段時，表情似乎持保留態度。但他也說相信大谷對日本隊的瞭解，很期待到時候與日本隊交手。（編輯：馮昭）1120122

#大谷翔平
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