前進經典賽 大谷翔平：場場是硬仗、目標奪冠

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）2023世界棒球經典賽（WBC）3月開幕，日本國家代表隊總教練栗山英樹今天公布首波12名選手名單。選手之一的大谷翔平說，經典賽高手雲集，場場都是硬仗，將朝奪冠目標努力。

栗山今天在東京召開記者會，公布本屆經典賽日本國家代表隊（日本武士隊）12名選手名單。其餘18名選手名單可能於本月下旬公布。

栗山表示，自己希望從許多優秀選手中組一支有奪冠希望的團隊，希望能好好發揮日本棒球的實力，為了能給大家帶來活力、勇氣，給孩童帶來夢想，期待這次能奪得世界第一，為大家帶來喜悅。

被媒體問到理想的隊伍、評選選手的根據時，栗山答說，希望組一支為球迷帶來活力的隊伍，最理想的是能召集有為國而拼鬥志的選手，讓人感覺出有鬥魂的隊伍。

被問及選大谷參加日本武士隊的理由，栗山說，這次有多名值得信賴、很優秀的投手，能好好守護日本的棒球，爭取勝利是最基本的考量。

效力於美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、投打二刀流的大谷翔平今天身穿日本代表隊制服在記者會上說：「實力堅強的高手雲集，朝奪冠目標努力就是了。」

大谷以前效力日職日本火腿隊時，教練就是栗山，曾接受栗山的指導。大谷表示，栗山是會和每位選手溝通的教練，所以只要相處幾天，大家都可以互相了解，參加經典賽的選手應該不會有什麼不安。

他說，「其他隊伍也都是頂尖中的頂尖選手雲集，場場都是硬仗」。

大谷在日本火腿隊時的背號是11號，在美國大聯盟天使隊的背號是17號，這次參加日本經典賽的背號是16號。他說，自己並未太拘泥一定要什麼背號，之前他參加日本代表隊一直都是背號16號，所以參加日本代表隊，對16這背號印象很強。

2017年第4屆經典賽時，大谷因為左腳踝受傷所以放棄出賽。他今天表示，上屆經典賽自己沒能參加，這次是首度參加，很期待，將全力以赴。

此外，效力美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊的投手達比修有發聲明表示，將盡力挑戰，希望能奪冠，讓大家知道日本棒球技巧的精湛。

效力美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊的鈴木誠也發聲明表示，上次經典賽留下悔恨，所以這次一定要以奪冠為目標，將盡全力為日本武士隊奪得世界第一作出貢獻。

效力日職養樂多隊的投手、日職史上最年輕三冠王村上宗隆表示，小時候打棒球時就很憧憬經典賽，能站上那舞台，感到很高興，為了能帶給更多孩童夢想，自己會好好努力。

對於能與大谷等在美國職棒大聯盟發展的選手一同作戰，村上說：「覺得很幸福，是未曾體驗過的，所以很期待。希望能一起打球，親身感受，有不了解之處就多請教這些大聯盟選手。」

效力於日職羅德隊、曾投出日職睽違28年完全比賽的「令和怪物」佐佐木朗希表示，能被選中參加經典賽，倍感光榮。為了日本武士隊能奪冠，自己將盡力，希望自己能為日本奪冠做出貢獻。（編輯：周永捷）1120106