經典賽美國隊長楚勞特自認國際賽新手 期待對戰台灣等各國球風

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）世界棒球經典賽（WBC）美國隊長楚勞特（Mike Trout）今天回答中央社記者提問，談到自己幾乎沒有國際賽經驗，期待對戰台灣在內的世界各國不一樣球風。

經典賽3月開打，主辦單位美國職棒大聯盟今天舉行線上記者會，請到洛杉磯天使隊的頂級球星楚勞特，談首次參賽並擔任美國隊長的心情。

外野手楚勞特現年31歲，大聯盟12個球季拿下3座最有價值球員（MVP）、10度入選明星賽，全方位表現被視為當代最強的棒球員，但他國際賽經驗少到連自己都記憶模糊。

楚勞特坦言，已經忘記是多少年前還年輕的時候，曾有一次穿美國隊球衣打國際賽，「那真的很酷，胸前繡著USA，代表自己的國家」。

2017年世界棒球經典賽，美國隊奪冠，楚勞特不在陣中。他今天回憶，當時有點猶豫要不要打，後來決定不打，看著電視轉播「我有點後悔沒參加」。

楚勞特2009年展開職業生涯後，每年春訓目標就是備戰漫長的球季，但今年3月他接下全新任務，以隊長的身分帶領美國隊爭取連霸。

楚勞特說，有別於漫長的球季，經典賽是三週的短期盃賽，加上淘汰賽制，每一場都很重要。更特別的是，能跟平常不會同隊的球星們一起並肩作戰。

中央社記者發問時，提到台灣隊雖與美國隊不同分組，但會非常努力打進準決賽，希望有機會和美國隊交手，楚勞特對此點頭微笑回應。

他說，面對世界各國不同球風，對自己而言是全新體驗。

楚勞特說：「不只是台灣，其他很多國家打球的風格都不一樣。但回歸到比賽，無論球風有何不同，終究還是要用棒子打到球、要把球投出去。所以我很期待，可以見到新的球迷、交新朋友。」

美媒提問，美國隊對於日本、台灣等球隊有沒有情搜報告？有沒有對於哪一支對手特別擔心呢？例如陣容同樣星光耀眼的多明尼加隊。

楚勞特的回答很有自信，他說：「我們只要打好我們的比賽，我們可以擊敗任何隊伍。」

楚勞特再度談到，自己是國家隊的新手，關於情搜報告怎麼運作，自己還不清楚。他猜想，或許無法像大聯盟例行賽那樣，每天都有大量的數據資料可以參考，但至少上場前不會對對方一無所知。

他強調，無論有沒有球探報告，最佳的比賽心態就是只管上場拚戰，什麼都不用想太多，好好享受比賽。他說參加經典賽有很多好處，能跟許多不同背景的人交流，但「我們心裡的目標只有一個，就是贏得冠軍，其他都不重要」。（編輯：郭中翰）1120121