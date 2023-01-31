經典賽日本武士隊2/17宮崎開訓 免費開放內野席觀賞

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）2023世界棒球經典賽（WBC）3月開幕，日本國家代表隊（日本武士隊）預定2月17日至27日在宮崎市進行強化集訓，練球日將免費開放從內野席觀賞。

日本讀賣新聞報導，經典賽日本武士隊2月17日起到27日將在宮崎市的「日向Sun Marine Stadium宮崎」進行強化集訓，代表隊選手將離開自己所屬的球隊集合，進行最後調整，以積極應戰。

2月20日、24日是休息日、25日下午1時半、26日下午2時起將與日職軟銀鷹隊舉辦熱身賽。這些日子以外的訓練日將免費開放從內野席觀賞；YouTube官方頻道等也將直播。

為了避免球場內出現混亂、周邊道路塞車等情況，將透過超商羅森（Lawson）售票系統發行整理券（號碼牌），手續費等需330日圓（約新台幣77元），按先後順序接受申請，達到預定張數就停止接受申請。

如果要使用日向宮崎縣綜合運動公園停車場、臨時停車場，也須先付費取得整理券。詳情可查日本武士隊官網。

日本武士隊監督栗山英樹1月6日公布第一波12名選手名單，1月26日追加公布18名選手名單，總計30人。

栗山在26日記者會表示，本屆名單是他與選訓委員努力考慮後的人選，考量到要組成世界第一的球隊，所以無法將有意願的好手都選進名單。他說：「目標唯有世界第一」、「相信日本棒球的精神，選手一定大有可為。」（編輯：陳惠珍）1120131