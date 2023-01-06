日本經典賽12人名單 大谷翔平達比修有佐佐木朗希入列

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）日本武士隊今天率先公布世界棒球經典賽12名球星，包括大谷翔平、達比修有、佐佐木朗希等球星在內，陣容十分堅強，教頭栗山英樹笑說，是要先做海報才會公布一部分選手。

日本武士隊今天率先發布了將參戰經典賽的12名選手，其中包含投手6名，分別為美職天使隊的大谷翔平、美職教士隊的達比修有、日職的山本由伸（歐力士）、佐佐木朗希（羅德）、戶鄉翔征（巨人）、今永昇太（橫濱）。

捕手先公布了甲斐拓也（軟銀），內野手有源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、村上宗隆（養樂多）；外野手有美職小熊隊的鈴木誠也和近藤健介（軟銀）。

在今天的公布記者會上，日本武士隊總教練栗山英樹與大谷翔平一同亮相。披上16號戰袍的大谷翔平則在記者會上表示，「上次WBC沒有辦法參加，這次第一次參加WBC，會將贏球、優勝作為目標盡全力。」至於是否會在經典賽上演二刀流，大谷翔平則說：「我只想做好我自己可以做的事情，以選手的立場是要給教練使用，我也無法去干涉其他選手的調度。」

最終參賽名單是30人，為何會先選擇在今天公布部分的12人名單，栗山英樹笑說：「因為說要先製作海報，我被（行銷）要求先選出幾個人出來，不然我也想拖到最後一刻的。」隨後栗山英樹也補充，也要考量到選手需要提早準備，不提早決定的話不行。（編輯：屈享平）1120106