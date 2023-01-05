張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天召開教練團會議討論世界棒球經典賽36人名單，雖然還不能公布，但台灣隊教頭林岳平表示，張育成、林子偉在名單內，旅日選手張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融也都入選。

中職今天在聯盟召開經典賽台灣隊教練團會議，選出了36人集訓名單，比原訂的35人還要多了1人，不過因為不是最終30人名單，36人只是1月28日要集訓的選手。台灣隊總教練林岳平表示，「教練團每個位置都有選預備選手，先選36人給選訓委員做審核。」

中職因為與球員工會的協議，目前還沒協商參賽條件，所以目前不會公布36人名單，不過旅外選手及業餘選手不在工會保護範圍內。林岳平指出，外界最關心的張育成有入選36人集訓名單，旅日選手的部分則有張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融，目前在打澳洲職棒的林子偉也有在名單中。

林岳平指出，旅外選手部分不會跟大家在1月28日報到，「旅日選手會跟其他日職選手一樣2月15日才會放行，旅美選手則是2月初要回到母球隊，什麼時候放行會密切跟選手做溝通跟了解時間，所以我們在集訓名單才會增加名額。」

至於集訓場地，3月初之前都會在斗六練習，經典賽報到日是3月3日，那時候就會移師台中洲際球場。熱身賽的部分，中職會自辦3場比賽，官方熱身賽則是2場。

世界棒球經典賽將在今年3月展開，入選球員預計在1月28日報到開始集訓，不過日前張育成的經紀公司一度婉拒參加經典賽，加上他有列管身分引起爭議，但在中職會長蔡其昌協調下，張育成已應允若有入選台灣隊，將會義不容辭參加經典賽。（編輯：張雅淨）1120105