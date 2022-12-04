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吳念庭盼國際賽舞台活躍 經典賽想對日本

2022/12/4 13:05（12/4 13:25 更新）
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世界棒球經典賽於明年3月開打，旅日西武獅隊野手吳念庭曾表態有意代表台灣參賽。圖為西武獅8月比賽畫面。（共同社）
世界棒球經典賽於明年3月開打，旅日西武獅隊野手吳念庭曾表態有意代表台灣參賽。圖為西武獅8月比賽畫面。（共同社）
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，旅日西武獅隊野手吳念庭先前就曾表態有意代表台灣參賽，今天接受日媒採訪也表示，希望可以在國際賽舞台活躍，期待跟日本隊對戰。

世界棒球經典賽將於2023年3月開打，台灣與荷蘭、古巴、義大利和巴拿馬同在A組，台灣隊總教練為林岳平，先前也已經選出50人大名單，雖然沒有公布，但先前林岳平赴日本視察時，有當面詢問吳念庭參賽意願，吳念庭也表態有意參賽。

吳念庭今天接受日媒訪問也透露有收到意願徵詢，希望可以替國家隊盡一份力。吳念庭表示，無論在台灣還是日本，一路以來受到很多的照顧，希望可以在國際賽舞台活躍，展現好表現讓大家看到。

吳念庭表示，希望可以在經典賽舞台對上日本隊，但要先在A組比賽取得晉級資格，大家實力都很強。吳念庭接下來會回台進行自主訓練，預計明年1月下旬開始進行打擊練習。（編輯：張雅淨）1111204

#吳念庭
#林岳平
#世界棒球經典賽
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