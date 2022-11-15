經典賽教練團赴日視察 張奕、吳念庭有意參賽

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）為籌組世界棒球經典賽台灣代表隊，總教練林岳平、首席教練高志綱8日至14日赴日本視察，並與歐力士猛牛隊投手張奕、埼玉西武獅隊野手吳念庭見面，兩人都有參賽意願。

中職今天發布新聞稿，備戰2023年世界棒球經典賽，台灣代表隊總教練「餅總」林岳平、首席教練高志綱赴日視察，期間除了與情蒐團隊一同於札幌巨蛋視察日本代表隊與澳洲國家隊的熱身賽，也前往大阪和埼玉當面瞭解旅日球員張奕、吳念庭的參賽意願。

林岳平和高志綱首站前往北海道札幌，與聯盟所派出的情蒐團隊進行意見交換，並提供教練團在情蒐資訊上的觀察重點及使用需求，以利情蒐團隊後續做成的報告能被教練團及球員有效利用。林岳平也與日本隊總教練栗山英樹會面，栗山英樹期待台日能於明年的經典賽都順利從小組賽晉級，屆時兩隊能有機會再進行一場精采對決。

視察日澳戰後，教練團赴大阪和埼玉，向兩名目前仍留在日本進行訓練的旅日球員張奕及吳念庭提出明年經典賽參賽邀請，瞭解兩人在休賽季的訓練規劃及狀態，當面說明教練團在明年初所規劃的集訓內容，讓聯盟後勤團隊能針對選手集訓期間的特殊需求提供進一步協助與準備。

張奕在會面時向教練團表達強烈參賽意願，歐力士球團也樂觀其成，期待張奕能在經典賽中再次為台灣隊做出貢獻。吳念庭也有意參賽，所屬的西武球團包含總經理渡邊久信、二軍總教練西口文也都對他這些年來的努力及成長給予肯定，期許他能在明年經典賽上大放異彩，成為球隊的重要戰力。

林岳平、高志綱已於14日下午回到台灣，接下來將緊鑼密鼓開會商討，預計17日上午召開會議決定50人大名單。（編輯：管中維）1111115