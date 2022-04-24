吳念庭3安3打點手感燙 登英雄訪問舞台

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天單場敲出3安、有2支二壘打、貢獻3分打點，打擊手感火燙，西武隊終場以6比3擊敗樂天隊，吳念庭也登上英雄訪問舞台。

日職埼玉西武獅隊與樂天金鷲隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守一壘，2局西武隊靠著外崎修汰安打開啟攻勢，吳念庭敲出中外野方向二壘打，幫助球隊先馳得點，再靠著山田遙楓安打跑回分數，柘植世那敲出陽春砲，西武取得4比0領先。

吳念庭4局選到四壞保送上壘，但隊友沒有延續攻勢，6局西武隊再起攻勢，山川穗高、外崎修汰接連安打，吳念庭再敲出中外野方向二壘打，送回團隊第5分。

西武隊8局也有攻勢，洋砲歐葛雷迪（Brian O’Grady）率敲敲出二壘打，2人出局後，吳念庭補上右外野方向安打，替球隊多添1分保險分。

吳念庭4打席上壘率百分百，敲出3支安打、選到1次四壞保送，貢獻3分打點，連2場出賽敲安、賽後打擊率2成76。

吳念庭賽後登上英雄訪問舞台，他表示，壘上有人打擊機會、更集中專注，可以替球隊送回分數很開心，謝謝球迷的支持，接下來也會繼續努力。（編輯：管中維）1110424