日職契約保留名單有3台將 王柏融下一步未公告

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職今天公布明年球季契約球員保留名單，日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪、歐力士猛牛隊投手張奕、埼玉西武獅隊野手吳念庭都在契約保留名單中，王柏融的下一步還沒正式公告。

日本職棒今天公告各隊契約球員保留名單，樂天金鷲隊投手宋家豪先前返台出席活動時，經紀公司就曾透露，宋家豪先前簽下的是複數年約，今天公告宋家豪也有留在保留名單中。

宋家豪本季54場後援登板，戰績4勝2敗，有20次中繼成功，防禦率2.61、表現亮眼，他也透過球團說，很開心明年球季還是以樂天球員的身分繼續在場上努力，從仙台出發，希望能為東北地區、為球隊如願拿下總冠軍，盡自己的一份力量，也期待大家明年繼續為他加油。

宋家豪目前日職生涯累計87次中繼成功，他也表示，明年完成百次中繼成功是目標，會是一個很棒的里程碑。

除了宋家豪外，台灣球員還有歐力士猛牛隊投手張奕、埼玉西武獅隊野手吳念庭也在契約保留名單中。

日媒先前報導台灣野手王柏融將與北海道日本火腿鬥士隊簽下育成球員合約，但目前都還沒有正式的官方消息宣布，王柏融目前身分仍屬自由球員。（編輯：張芷瑄）1111202