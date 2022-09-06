西武連3棒全壘打隊史第10次 吳念庭第5轟出爐

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）日本職棒西武獅今天與羅德交手，西武隊4局森友哉、山川穗高、吳念庭連3棒開轟，是隊史第10次，西武隊終場以3比2拿勝，吳念庭本季第5轟出爐，他表示能跟上前面打者、連3棒開轟太好了。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守三壘，吳念庭2局吞下三振。

兩隊前3局打完0比0僵持不下，西武隊4局有攻勢，2人出局後森友哉、山川穗高、吳念庭連3棒開轟，3發陽春砲幫助球隊取得3比0領先。

羅德隊5局靠著松川虎生、藤原恭大接連安打、暴投跑回第1分，8局再靠著安打、滾地球、吳念庭失誤再跑回1分。

吳念庭6局敲出二壘方向滾地球出局，今天總計3打數敲出1轟，貢獻1分打點，守備上則出現1次失誤，連2戰出賽有安打，賽後打擊率2成41。

吳念庭4局打席，第3個球瞄準127公里的伸卡球打成全壘打，他接受日媒訪問表示，前2棒打者都開轟，延續這股氣勢，可以連3棒都敲出全壘打真的太好了。

西武隊先發投手高橋光成今天用117球投7.2局，被敲出8支安打，投出9次三振，失掉2分（1分責失分），拿下勝投。（編輯：陳政偉）1110906