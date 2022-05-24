日職吳念庭歸隊首戰就開轟 西武獅擊敗中日龍

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭在染疫後，今天重返一軍首戰就先發出戰中日龍，單場2安打、4打點，包括7局上2分砲，幫助球隊以8比5勝出。

埼玉西武獅球團5月1日公告吳念庭確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），吳念庭在結束隔離後，先投入二軍賽事進行調整，二軍共出賽3場，8打數敲出3支安打，打擊率3成75。

日本職棒兩聯盟交流戰今天開打，西武獅作客名古屋巨蛋，出戰中日龍，吳念庭不但重返一軍行列，且歸隊首戰就擔綱先發三壘手、打第5棒。

西武獅首局就展開一輪、9人次的猛攻，吳念庭在滿壘情況下，把握機會揮出2分打點安打，隊友愛斗隨後再補上一支安打，幫助球隊取得3比0領先。

西武獅2局上再添1分，中日龍第2、3局都有攻勢，合計攻下3分，包括鵜飼航丞3局下的陽春砲，追成3比4；西武獅4局上靠著兩支安打和對手失誤，進帳2分，將分數拉開至6比3。

吳念庭儘管第3、4局都敲出外野飛球出局，但7局上登場時，從中日龍中繼投手田島慎二手中揮出兩分砲，第8局則擊出左外野飛球出局，儘管中日龍8局下靠著2支安打追回2分，但未能逆轉，西武獅最終以8比5獲勝。

吳念庭單場5打數2安打，貢獻4分打點。談到剛上場就揮出安打，吳念庭受訪時表示，「等了許久才回到一軍，抱著開心、享受的心態上場，能幫助球隊先馳得點、做出貢獻，真的是太好了。」

至於在第7局開轟，吳念庭表示，「打到的是指叉球，擊球感覺不錯，由於球隊投手群也很努力，希望讓他們投得更輕鬆。」（編輯：張雅淨）1110524