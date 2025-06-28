魔鷹關鍵開轟雄鷹拿勝 兄弟拚季冠軍只剩加賽機會

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職中信兄弟今天在洲際棒球場面臨關鍵賽事，雖然一開始領先，不過台鋼雄鷹的魔鷹先敲追平轟，吳念庭再敲超前安打，最終以8比4擊退兄弟，兄弟距離季冠軍只剩加賽機會。

兄弟在2局下率先展開攻勢，黃韋盛、岳東華、高宇杰、張仁瑋接連敲出安打，攻下2分；不過4局上雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）從黃博多（Humberto Castellanos）手中一棒轟出2分砲，追平比分，本季第19轟出爐。

5局上雄鷹2出局後，靠著四壞球、觸身球保送攻占一、二壘，吳念庭再敲二壘安打送回1分超前，魔鷹被故意四壞保送後，張肇元再敲二壘安打，帶有2分打點。

兄弟在5局下、6局下各追回1分，僅剩1分落後，不過雄鷹在8局上再度展開攻勢，王柏融敲安打，顏郁軒選到保送後，林家鋐敲出安打送回1分，接著捕手捕逸奉送1分，王博玄再敲安打得1分。

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終場雄鷹以8比4搶勝，兄弟的5連勝中斷。由於今天另一地統一獅隊搶勝，明天上半季最後一天，兄弟上半季最後機會只能拚自己搶勝、加上獅隊輸，才有扳平的加賽機會。

雄鷹先發投手吉田一將今天用90球投5.2局，被敲出8支安打，投1次保送、4次三振，失掉4分，奪下本季第2勝。接著陳柏清中繼投1.1局無失分，關鍵表現獲選為單場MVP，張誠恩、林詩翔各投1局，也都力保不失分，聯手守下勝利。（編輯：李亨山）1140628