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梅賽斯好投、林安可生涯百轟 獅離季冠軍差一步

2025/6/28 20:18（6/28 20:46 更新）
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中華職棒統一獅隊打者林安可（右）28日轟出2分砲，達成生涯百轟里程碑，為中職第27人，也助獅隊擊退富邦悍將，奪下關鍵勝利。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月28日
中華職棒統一獅隊打者林安可（右）28日轟出2分砲，達成生涯百轟里程碑，為中職第27人，也助獅隊擊退富邦悍將，奪下關鍵勝利。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月28日
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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職上半季倒數第2天，統一獅今天在台南主場面臨不能輸壓力，先發投手梅賽斯投8局沒有責失分，加上林安可達成生涯百轟，終場3比1擊退富邦悍將，明天只要搶勝就能封王。

獅隊的潘傑楷在2局下敲出一壘安打後，發動盜壘再加上悍將一壘手王念好傳球失誤，一路奔回本壘，攻下第1分；4局下邱智呈遭觸身球保送後，林安可從力亞士（Roenis Elias）手中轟出2分砲，為本季第11轟、更是達成生涯百轟里程碑，為中職史上第27人百轟。

悍將在7局上追回1分，不過最終獅隊仍以3比1擊退悍將，奪下重要2連勝，也讓悍將4連勝中斷。由於另一場中信兄弟落敗，獅隊只要明天自己搶勝、或是兄弟落敗，符合其中之一條件就能上半季封王。

獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）此戰用95球主投8局，僅被擊出4支安打、出現1次保送，飆出8次三振，失1分非責失分，壓制對方打線，拿下本季第6勝，在關鍵戰役獲選為單場MVP。

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賽後梅賽斯表示，「這場比賽自己非常興奮，盡量保持專注，很高興全隊能夠拿下這場勝利，今天比賽真的很棒，大家表現都很棒。」被問到在台南怎麼面對酷暑，梅賽斯則說：「盡量多補充水分，保持冷靜面對比賽。」

悍將先發投手力亞士則是用101球投7局，被敲出5支安打，出現1次四壞球保送、3次觸身球保送，送出6次三振，失3分含2分責失，苦吞敗投。（編輯：方沛清）1140628

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