中職啟動相關程序 經典賽36人名單預計1/13公布

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）雖然中職今天已召開教練團會議選出世界棒球經典賽36人集訓名單，但不會因為與球員工會的協議仍不公布，中職秘書長楊清瓏表示，預計13日召開選訓會議後就會公布。

經典賽將在今年3月展開，入選球員預計在1月28日報到開始集訓，但基於中職和球員工會有簽署協議，目前都還不能公布名單中有誰。不過日前張育成的經紀公司一度婉拒參加經典賽，加上他有列管身分，讓這項協議引起爭議。

針對不公布經典賽名單的爭議，球員工會昨天發布千字聲明解釋，組國家隊過程中，如行程安排、出場費、保險規格、肖像授權宣傳及裝備商業規範等，待組訓單位做好邀請選手的前置準備後，就能提供完整文件資訊供選手評估參賽意願，仍在等待聯盟協商參賽條件。

不過因為這項協議不包含旅外球員及業餘球員，台灣隊總教練林岳平今天公布張育成確定入選36人名單。至於何時會公布名單，中職秘書長楊清瓏受訪表示，今天開始就會啟動參賽簽署意願同意書的程序，預計1月13日召開經典賽台灣隊選訓會議，「召開完之後當天就會公布36人集訓名單。」

目前的36人名單只是集訓名單，若有選手受傷都可以從50人大名單中更換。至於最後的30人參賽名單，楊清瓏指出，會在2月6日繳交，在那之前會再召開一次選訓會議。（編輯：張雅淨）1120105