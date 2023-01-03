張育成願打經典賽：有機會入選台灣隊一定義不容辭
2023/1/3 16:35（1/3 16:57 更新）
圖為去年3月張育成在MLB克里夫蘭守護者隊春訓熱身賽比賽畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者楊啟芳台北3日電）中華職棒今天發布新聞稿表示，為了化解張育成引起的婉拒經典賽風波，中職會長蔡其昌今天親自與張育成見面溝通，張育成也應允如果有機會入選台灣隊，一定義不容辭。
棒球好手張育成日前傳出婉拒打世界棒球經典賽，因為仍在列管期間引起軒然大波。不過中職今天表示，為化解僵局，會長蔡其昌今天與張育成在台中會面，親自邀請張育成為台灣效力，經雙方深談後，張育成應允如果入選台灣隊，一定義不容辭。
中職新聞稿指出，張育成是2019年亞錦賽國手，當時台灣隊奪得冠軍，張育成也取得補充役資格，並已服完12天兵役。依規定，補充役在服完12天兵役後，仍需列管5年。
蔡其昌強調，為尊重總教練林岳平、教練團、選訓小組的專業評估，所以在球員名單上，身為會長不便有過多公開評論，避免造成大家過多的壓力，「但張育成事件引發國人熱議，教練團承受不小的壓力，因此特別請我協助溝通，希望化解目前的僵局，身為會長責無旁貸。」
蔡其昌表示，張育成高中時期就在台中打球，所以今天特別碰面聊聊，清楚感受到張育成非常想為台灣盡一份心力，也有高度的意願，但美國經紀公司ACES表達有數支美職球隊在接洽中，接觸的球隊都希望張育成能參加完整春訓，因此就專業方面建議以張育成職涯發展優先，經紀公司才婉拒參加經典賽。
蔡其昌指出，WBC經典賽是最高級別賽事，所以也向張育成表達總教練林岳平對他加入台灣隊的殷切期盼，張育成也表達若入選台灣隊，一定義不容辭為台灣在經典賽爭取更好的成績，對於近期事件引發關注，也感到非常不好意思，希望民眾可以給予更多的鼓勵與支持。（編輯：張雅淨）1120103
為了化解張育成引起的婉拒經典賽風波，中職會長蔡其昌（右）3日與張育成（左）見面溝通。（圖取自facebook.com/tsaimimi0416）
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