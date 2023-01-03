張育成願打經典賽 林岳平：一定會納入名單考量

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中職會長蔡其昌（右）親自與張育成（左）見面溝通，邀請張育成在經典賽為台灣效力，張育成應允如果入選台灣隊一定義不容辭。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年1月3日

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）張育成因為之前經紀公司表達婉拒經典賽，引起軒然大波，不過在今天中職會長蔡其昌協調下，張育成已表態如有入選一定義不容辭，教頭林岳平則說，一定會將張育成納入名單考量。

棒球好手張育成目前沒有合約在身，不過仍爭取回到美國職棒，日前傳出因春訓婉拒打世界棒球經典賽台灣隊，因為仍在列管期間引起球迷不滿。

中華職棒今天發布新聞稿表示，為化解僵局，會長蔡其昌今天與張育成在台中會面，親自邀請張育成為台灣效力，經雙方深談後，張育成應允如果入選台灣隊，一定義不容辭。

中職將在5日召開會議針對28日的報到名單討論，張育成今天表態願意打經典賽之後，台灣隊總教練林岳平接受電話訪問時表示，「現在他個人已經表達義不容辭參賽，他一定是我們需要的選手，所以當然會將他納入最終名單考量，下一階段教練會議裡面一定會針對張育成入隊形做討論，以及怎麼去選出隊形來面對集訓和比賽。」

至於張育成的經紀公司為何當初會致電給林岳平婉拒打經典賽，中職今天說明，美國經紀公司ACES表達有數支美職球隊在接洽中，接觸的球隊都希望張育成能參加完整春訓，因此就專業方面建議以張育成職涯發展優先，經紀公司才婉拒參加經典賽，但張育成本人有高度意願。（編輯：張雅淨）1120103