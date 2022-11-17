經典賽台灣隊大名單旅外占11人 逾40歲有1人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）世界棒球經典賽台灣隊50人大名單今天定案，台灣隊總教練林岳平表示，基於與球員工會的協議，因此不公布50人大名單，但他透露，名單內有11名旅外選手以及1名40歲以上的老將

世界棒球經典賽台灣隊今天舉行選訓會議敲定50人大名單，台灣隊總教練林岳平會後接受媒體聯訪時表示，基於聯盟和球員工會有簽署協議，須保護選手權利，因此不公布名單，至於旅外選手部分，避免造成混亂，「既然不公布，就全部不公布」。

儘管不揭曉人選，但林岳平透露，投手和野手配置，各23人、27人，而50人大名單中，旅外選手占11人，包括6名投手和5名野手。

林岳平表示，除了50人大名單外，還有備選名單，而在50人大名單提交大聯盟審核後，若原屬球團不放行，名單還會再進行更動，規劃明年1月6日提交35人集訓名單 ， 30人正式名單預計明年2月7日出爐。

王柏融先前效力日職北海道日本火腿鬥士隊，球團10月底發布退團消息後，王柏融還在尋找新東家，而具有旅美資歷的林子偉，目前則正在澳職奮戰，未來是否有機會披上台灣隊戰袍，備受關注。

林岳平儘管今天未再點名會有哪些旅外選手在大名單內，但他表示，不屬於中職合約的球員，都視為旅外選手。

談到台灣隊50人大名單組成，林岳平強調，沒有特別考量年紀，單純是評估選手的能力和經驗，他透露，除了幾名U23世界盃台灣隊選手外，還有1名40歲以上的老將入選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世界棒球經典賽明年3月將在台灣展開A組預賽，台灣隊這次與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同在A組，A組前2名隊伍將可前進日本東京巨蛋，參加8強複賽，台灣隊首戰將於明年3月8日迎戰巴拿馬。

至於屆時規劃帶多少投手應戰，林岳平僅說，任何對戰組合或選手考量，都會因為人數而更動， 「目前還沒辦法說要選哪些選手以及有幾個，但一定會從這50個去挑」。（編輯：李亨山）1111117