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單季披4隊球衣 張育成：不管在哪裡 始終全力以赴

2022/10/6 12:20（10/6 12:59 更新）
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旅美棒球好手張育成季初效力守護者隊，後來遭指定讓渡，陸續披上海盜隊、光芒隊戰袍，最後來到紅襪隊（圖）。（圖取自twitter.com/YutheSouljaBoy）
旅美棒球好手張育成季初效力守護者隊，後來遭指定讓渡，陸續披上海盜隊、光芒隊戰袍，最後來到紅襪隊（圖）。（圖取自twitter.com/YutheSouljaBoy）
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）旅美棒球好手張育成季初效力守護者隊，後來遭指定讓渡，陸續披上海盜隊、光芒隊戰袍，最後來到紅襪隊，他今天在臉書發文說，不管到哪裡，披上哪一隊球衣，他都是全力以赴。

張育成上季獲得克里夫蘭守護者隊重用，今年春訓時表現傑出，但季初打擊表現未能發揮，後來又確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），5月底遭守護者隊指定讓渡，而他加盟匹茲堡海盜隊後，未能展現實力，再度遭到指定讓渡。

張育成離開海盜隊後，來到坦帕灣光芒隊，繳出不錯的成績，也完成個人大聯盟生涯百安里程碑，但後來因球隊傷兵歸隊，本季第3度被列入指定讓渡名單。

波士頓紅襪隊後來從讓渡名單挑走張育成，這也是張育成本季效力第4支球隊。

無緣季後賽的紅襪隊今天例行賽最終戰與光芒隊交手，張育成替補上陣，獲得保送上壘且得分，也為球季劃下句點。

張育成賽後在臉書抒發心情，他提到，今年穿上了4件球衣，不管到哪裡，披上哪一隊的球衣，「我都是全力以赴」。

張育成也特別感謝身邊家人、朋友、經紀公司以及球迷的支持與鼓勵。

今年是27歲的張育成第4個大聯盟賽季，也是變動幅度最大的球季，出賽69場，168個打數，打出35支安打，包括4轟，打擊率2成08，貢獻15分打點。（編輯：張雅淨）1111006

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