張育成基襪大戰前報到 紅襪教頭讚絕佳運動天分

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）儘管被前東家視為戰力規劃之外，台灣好手張育成仍受美國職棒大聯盟隊伍青睞，他今天在基襪大戰賽前向波士頓紅襪報到，總教練稱讚張育成擁有絕佳的運動天分。

網站MassLive報導，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說：「他是很棒的防守球員，打擊出去的球很強勁，擁有很好的運動天分。上個月我們看了他幾場比賽，運動能力很棒，身體很強壯。守備上來說是貨真價實，有極佳的臂力。」

張育成的臉書（Facebook）專頁今天貼出身穿紅襪12號球衣到芬威球場（Fenway Park）報到的照片。他9日遭到前東家坦帕灣光芒隊指定讓渡（DFA）後，確定落腳本季效力的第4支球隊。

張育成今年效力過守護者、海盜、光芒，球季尾聲來到紅襪，雖幾次被前東家移出40人名單，但都不愁沒人要。美國媒體評論「這個身高185公分、體重82公斤的右打者身上一定有什麼特質是這些球隊看中的」。

紅襪今天在主場迎戰死對頭紐約洋基，剛納入28人名單的張育成沒有排進先發打線。賽前當地媒體訪問總教練柯拉（Alex Cora）與張育成，討論紅襪在球季尾聲網羅張育成的用意。

波士頓紅襪在分區墊底，幾乎無望季後賽，距離球季剩不到20場比賽，紅襪為下季準備、測試戰力的意味濃厚，無論從自家體系拉上新秀，或從其他球隊找來有興趣人手，張育成就是後者。

張育成遭光芒指定讓渡前，9月6日對波士頓紅襪之戰，3打數敲出2安打，包括本季第4號的全壘打，他也在這場比賽締造個人生涯的100支安打里程碑。這場百安之戰讓紅襪總教練留下印象。

柯拉坦言對張育成的實力很有興趣，他說：「我們一直都對這樣的運動能力感興趣，想要擁有這樣的球員。他們能夠做出別人沒有的表現。我認為在防守上，他真的很棒。他有很強的臂力。特別是前幾個星期與我們對戰的時候，他的棒子能強力打擊那顆球。」

柯拉說：「我們將會把他放上所有的位置。他能守一壘、二壘、游擊及三壘。今年他對上右投手的成績其實比對左投手好。我們很欣賞他的打擊，他打中球的爆發力真的很好。我們喜歡他的運動能力，守備上他是真材實料。我們將會找時機讓他上場。」

這場基襪大戰的賽前報導也提到張育成，指出他曾是克里夫蘭守護者排名前6的潛力新秀，但一直沒在大聯盟打出成績，當地媒體記者見到張育成之後驚呼「他的身材非常壯碩，比我想像中還要粗壯」。

張育成透過翻譯接受美國媒體訪問，他說：「我有點意外紅襪隊把我選進來。真是滿驚訝的。這不在我原本的計畫之中，遭到光芒指定讓渡前幾天我有些焦慮，不知道下一站會到哪裡去。」（編輯：郭中翰）1110915