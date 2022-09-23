張育成從跌倒處站起來 轉戰紅襪回洋基球場敲安[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）旅美棒球好手張育成近兩週前在洋基球場得知遭前東家指定讓渡，轉戰波士頓紅襪後，他今天重回洋基主場先發，首打席就敲出二壘安打，賽後說「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」。

紅襪作客紐約與宿敵洋基展開4連戰，張育成擔任先發第8棒，鎮守二壘。3局上，他從洋基先發投手泰昂（Jameson Taillon）手中擊出沿三壘邊線穿出防線的二壘安打；7局上，他耐心選到保送，再靠隊友逆轉戰局的3分砲回本壘得分。

張育成賽後接受中央社訪問時說：「很開心又回來了，回到大聯盟場上，又在這個地方。上次在這裡被DFA（指定讓渡），這次又回來。很感謝紅襪球團讓我有機會回到大聯盟比賽。」

今年是27歲的張育成第4個大聯盟賽季，由於下放選擇權用光，他本季先後遭克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒隊指定讓渡。他9日在洋基球場得知被光芒指定讓渡，紅襪隨後從讓渡名單挑走他，14日將他納入28人名單。

改披紅襪戰袍後，張育成4度先發出賽都有上壘，其中兩場有安打，另兩場分別靠四壞、觸身球保送上壘。

張育成具備長打實力，去年單季9轟締造大聯盟台灣打者紀錄，但不擅攻擊變化球、被三振率偏高的問題延續到今年上半季。他上半季三振四壞比約9比1，明星賽後選球更仔細，下半季三振四壞比約2比1。

張育成坦言，賽季之初操之過急，容易追打壞球。之後改變心態，較不急躁，打擊時「把球帶進來一點」，球路看得更清楚，心態調整造就保送明顯增加。

至於自信是否隨打擊成績進步而提升，張育成回答：「還可以更好。信心喔，還可以啦。繼續努力。」

此役洋基憑藉5局下東岡凱爾（Kyle Higashioka）高飛犧牲打、6局下史丹頓（Giancarlo Stanton）2分砲先聲奪人。紅襪7局上趁泰昂退場反攻，卡薩斯（Triston Casas）揮出陽春砲後，麥蓋爾（Reese McGuire）補上一發3分砲，逆轉戰局。

洋基8局下憑藉貝德（Harrison Bader）高飛犧牲打扳平，兩隊4比4殺進延長賽。10局下，洋基靠著唐納森（Josh Donaldson）穿出三游防線的滾地安打拿下致勝分，5比4氣走紅襪，拉出4連勝，在美國聯盟東區保持領先。

洋基巨星賈吉（Aaron Judge）此役獲3次保送，連兩場未開轟，賽季全壘打數停在60支，再一支才能追平洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美國聯盟紀錄。9局上兩隊平手時，他從右外野深處長傳阻殺搶攻二壘的紅襪首棒打者，以「雷射肩」發揮守備價值。（編輯：郭中翰）1110923