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【特派談新事S2E32｜記者在現場】流水帳與數字外 林宏翰看見他的眼淚

2022/9/6 16:13
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張育成敲出美國職棒大聯盟首轟，賽後說首轟球要獻給已故父親，眼眶泛淚，一度哽咽說不出話來。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　108年9月10日
張育成敲出美國職棒大聯盟首轟，賽後說首轟球要獻給已故父親，眼眶泛淚，一度哽咽說不出話來。中央社記者林宏翰洛杉磯攝　108年9月10日
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派

主題：有提問的人才會有故事

數位時代收取訊息的管道紛雜，鄉民都可以變記者，採訪沒到現場，真的有差嗎？

失去點出關鍵問題的提問人，轟出第一支全壘打，走進天使球場休息室落淚的張育成，想將此刻榮耀獻給父親的心意，就只會剩下流水帳似的賽事數字……。

美式足球洛杉磯公羊隊在2022年超級盃封王遊行，萬人空巷的街區，除了歡樂慶祝的氛圍，在角落卻是另一番荒涼頹圮景致——遊民區，難道可以進場看球的都只能是有錢人？

錄影帶出租店與二手書店，在漫長的疫情時光裡，卻創造出與世界末日隔離的寧靜時光，為什麼？

▶「我要讓大家知道我在這裡」，聽林宏翰怎麼說。

｜本集重點｜
（01：43）張育成第一支全壘打的眼淚
（08：05）超級盃派對：美國夢縮小版
（15：36）運動vs.銅臭 進場都有錢人？
（20：04）轉眼即逝的今日遺址大拍賣
（25：38）與世界末日隔離的二手書店
（29：34）如何讓受眾知道：我在這裡
（35：33）了解一個城市：景點全跑過

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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