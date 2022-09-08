【特派談新事S2E33｜加碼版】新鐵娘子榮光？英國保守黨女首相特拉斯的必考題

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派

主題：她能扭轉劣勢嗎？

雖然原英國外相特拉斯（Liz Truss）成為保守黨新黨魁、英國首相，但這場選舉，站上舞台的人物卻只有「鐵娘子」之稱的佘契爾夫人，為什麼？「種族」仍是保守黨員的罩門嗎？「色害」設定還能掀起風浪嗎？國會大選有可能提前舉行嗎？

特拉斯雖然延續強生對中國的強硬立場，解放軍在台海軍演時她也曾發表評論，但對脫歐後積極向外簽屬自由貿易協定的英國而言，真的會如前國貿大臣所言：「法治人權是外交部的責任，外交為經貿服務？」

英國眼前最緊迫的挑戰，是俄烏戰爭仍在進行，接連引發的全球糧食與能源價格高漲、通膨等危機，電費與交通費狂飆，這題該怎麼解？另外，前首相強生傳出講寫書和到處演講，這會為動盪不安的英國政壇再拋下震撼彈嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文｜文字：張若瑤

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