更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日月潭金盆阿嬤92歲辭世 飄香逾60年碼頭茶葉蛋暫停營業
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/205
首頁 / 文化

【特派談新事S2E33｜加碼版】新鐵娘子榮光？英國保守黨女首相特拉斯的必考題

2022/9/8 17:17（9/8 17:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國首相特拉斯6日在唐寧街10號前發表就任演說，承諾與盟友團結合作，捍衛全球各地的自由民主。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月6日
英國首相特拉斯6日在唐寧街10號前發表就任演說，承諾與盟友團結合作，捍衛全球各地的自由民主。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派

主題：她能扭轉劣勢嗎？

雖然原英國外相特拉斯（Liz Truss）成為保守黨新黨魁、英國首相，但這場選舉，站上舞台的人物卻只有「鐵娘子」之稱的佘契爾夫人，為什麼？「種族」仍是保守黨員的罩門嗎？「色害」設定還能掀起風浪嗎？國會大選有可能提前舉行嗎？

特拉斯雖然延續強生對中國的強硬立場，解放軍在台海軍演時她也曾發表評論，但對脫歐後積極向外簽屬自由貿易協定的英國而言，真的會如前國貿大臣所言：「法治人權是外交部的責任，外交為經貿服務？」

英國眼前最緊迫的挑戰，是俄烏戰爭仍在進行，接連引發的全球糧食與能源價格高漲、通膨等危機，電費與交通費狂飆，這題該怎麼解？另外，前首相強生傳出講寫書和到處演講，這會為動盪不安的英國政壇再拋下震撼彈嗎？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文｜文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關報導：https://reurl.cc/D3ORz6

▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E32｜記者在現場】流水帳與數字外 林宏翰看見他的眼淚【特派談新事S2E31】柬埔寨人肉產業鏈 台人為何被鎖定？【特派談新事S2E30】打開潘朵拉盒子——泰國大麻合法化的美麗與哀愁【特派談新事S2E29】永不放棄追凶 「基因系譜」如何解決40年懸案【特派談新事S2E28】送安倍最後一程——國喪外的台日關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事S2E32｜記者在現場】流水帳與數字外 林宏翰看見他的眼淚