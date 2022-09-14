【特派談新事S2E34】德國經驗：技職教育vs.文憑學歷，怎選擇？

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台灣前陣子吵翻天的學歷問題，在工業強國德國，卻是個很簡單的選擇題。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：林育立／中央社駐柏林特派員

主題：萬般皆下品，惟有讀書高？

台灣前陣子吵翻天的學歷問題，在工業強國德國，卻是個很簡單的選擇題，為什麼？15歲就面臨「高中會考」和「技職教育」的分叉路，未來萬一後悔怎麼辦？以就業為目標、由業者決定教學內容，技職教育「先簽約」的雙軌制好處在哪？會不會產生小小血汗勞工的問題？

技職教育的畢業生與大學畢業生，出社會誰拿的薪水比較高？兩種制度下的職涯升遷有何不同？如果一輩子都是技師，是不是就與管理職無緣？當賓士曼罕廠「技職實習」開放參觀時，爸媽帶著孩子來，到底能看見什麼？

你知道德國前外交部長費雪（Joschka Fischer）與現任文化部長洛特（Claudia Roth），都沒有大學文憑嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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