更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
莫德納BA.1次世代疫苗首批16日到貨 最快下週末開打
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/206
首頁 / 文化

【特派談新事S2E34】德國經驗：技職教育vs.文憑學歷，怎選擇？

2022/9/14 15:04（9/14 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣前陣子吵翻天的學歷問題，在工業強國德國，卻是個很簡單的選擇題。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台灣前陣子吵翻天的學歷問題，在工業強國德國，卻是個很簡單的選擇題。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：林育立／中央社駐柏林特派員

主題：萬般皆下品，惟有讀書高？

台灣前陣子吵翻天的學歷問題，在工業強國德國，卻是個很簡單的選擇題，為什麼？15歲就面臨「高中會考」和「技職教育」的分叉路，未來萬一後悔怎麼辦？以就業為目標、由業者決定教學內容，技職教育「先簽約」的雙軌制好處在哪？會不會產生小小血汗勞工的問題？

技職教育的畢業生與大學畢業生，出社會誰拿的薪水比較高？兩種制度下的職涯升遷有何不同？如果一輩子都是技師，是不是就與管理職無緣？當賓士曼罕廠「技職實習」開放參觀時，爸媽帶著孩子來，到底能看見什麼？

你知道德國前外交部長費雪（Joschka Fischer）與現任文化部長洛特（Claudia Roth），都沒有大學文憑嗎？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E33｜加碼版】新鐵娘子榮光？英國保守黨女首相特拉斯的必考題【特派談新事S2E32｜記者在現場】流水帳與數字外 林宏翰看見他的眼淚【特派談新事S2E31】柬埔寨人肉產業鏈 台人為何被鎖定？【特派談新事S2E30】打開潘朵拉盒子——泰國大麻合法化的美麗與哀愁【特派談新事S2E29】永不放棄追凶 「基因系譜」如何解決40年懸案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事S2E33｜加碼版】新鐵娘子榮光？英國保守黨女首相特拉斯的必考題