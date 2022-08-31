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【特派談新事S2E31】柬埔寨人肉產業鏈 台人為何被鎖定？

2022/8/31 16:55（8/31 17:00 更新）
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柬埔寨打工陷阱成為台灣媒體關注焦點。圖為5月柬埔寨金邊中央市場的入口告示牌，禁止民眾攜帶槍械與手榴彈等。（中央社檔案照片）
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主題：黑白糾葛的模糊地帶

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳家倫／中央社駐河內特派

柬埔寨打工陷阱成為台灣媒體關注焦點，但早在2021年的年中，柬國媒體就開始陸續披露相關報導，當時即有零星台籍當事人深陷柬國「工作糾紛」，但這非突發事件，而是有脈絡可循，一切都跟「疫情」有關？

台灣在柬埔寨沒有駐外單位，「台商」成了在地最尷尬的角色，江湖自有規矩，黑白兩道糾葛不清的地帶，誰想當擋人財路的吹哨者，尤其是各種請託到最後，破財的都是台商，這是怎麼一回事？

「高薪誘惑」是釣餌？被綁架是幻象？詐騙集團如何建立網路帝國，還轉型成國際企業？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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