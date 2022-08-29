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【文化普拉斯S2E22】打破理性客觀準則 「記者在現場」筆鋒常帶感情

2022/8/29 16:51（8/29 17:14 更新）
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由中央社企畫製作，印刻文學出版發行的書籍「記者在現場」，由主持人邱祖胤（左起）、中央社文化體育組記者葉冠吟、王心妤、王寶兒等，一起在中央社好Pod節目「文化普拉斯」，分享報導之餘，不吐不快的情感與觀察。中央社記者裴禛攝 111年8月29日
由中央社企畫製作，印刻文學出版發行的書籍「記者在現場」，由主持人邱祖胤（左起）、中央社文化體育組記者葉冠吟、王心妤、王寶兒等，一起在中央社好Pod節目「文化普拉斯」，分享報導之餘，不吐不快的情感與觀察。中央社記者裴禛攝 111年8月29日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：葉冠吟、王心妤、王寶兒／中央社文化體育組記者

主題：撰寫新聞之外的百感交集

在台灣雕塑家黃土水「甘露水」修復曝光前，她聞著空氣中殘存的化學藥劑餘味，看見那塊墨水留下的污漬。在台灣阿美族音樂人與紐西蘭毛利音樂人，跳脫語言和距離隔閡，以視訊互動間，她驚嘆台灣竟比想像中的美麗。

置身被群山環繞、金黃稻穗擁抱的大自然中，她忘記數字，從池上重新找回發自內心的感動。主演公視戲劇《斯卡羅》瑯嶠十八社大股頭的查馬克離世，他突然想起，10多年前在部落中，查馬克笑容燦爛的向他說：「要唱到不能呼吸為止。」

由中央社企畫製作，印刻文學出版發行的書籍《記者在現場》，收納了過去4年多來，在中央社「文化+雙週報」網路平台「記者在現場」專欄中的精華文章。

這些精采作品的主要供稿者，有來自5大洲的海外特派員，長期觀察台灣藝文影劇、信仰風俗、史蹟建物、時尚風潮等的文化記者，以及在各類典禮或大事件發生當下、用鏡頭記錄現場的攝影記者。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

中央社將於9月1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭。中央社記者裴禛攝 111年8月29日
中央社將於9月1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭。中央社記者裴禛攝 111年8月29日

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