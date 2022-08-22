【文化普拉斯S2E21】啤酒、粗話與狂歡 胡乃元致敬古典樂法式幽默

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TC音樂總監胡乃元（左）受邀參加中央社好Pod節目「文化普拉斯」，與主持人邱祖胤（右）分享他如何將古典樂帶到民間。中央社記者鄭清元攝 111年8月22日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：胡乃元／Taiwan Connection音樂總監、曾獲比利時伊莉莎白女皇音樂大賽首獎

主題：從台灣連結全世界，尋找室內樂的無限可能

曾獲比利時伊莉莎白女皇音樂大賽首獎的小提琴家胡乃元，出生於台南醫生家庭，因為父親白色恐怖受難者，胡乃元從小就被送出國學音樂，11歲的他，為何原本目的地維也納，最後卻落腳美國？

在16歲選大學才確定要走音樂這條路，胡乃元認為，「比賽並非與他人競爭，得獎只是extra bounces」。他是如何被推上「演奏」舞台？而巡迴國際演出的生活，竟被嚴長壽幾句話改變？

一個沒有指揮的樂團，靠什麼整合不同樂器？古典樂派的莫札特幽默，是啤酒屋與失控的舞會？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 |文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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