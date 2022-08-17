更多編輯台推薦新聞：
袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/193
首頁 / 文化

【特派談新事S2E29】永不放棄追凶 「基因系譜」如何解決40年懸案

2022/8/17 18:06（8/17 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加州聖克拉拉郡檢警以基因系譜科技偵破一起40年前的謀殺懸案，歷經至少兩代的警察與4到6位檢察官不斷重新檢視該案，最終於8月2日將75歲凶嫌繩之以法。（中央社檔案照片）
加州聖克拉拉郡檢警以基因系譜科技偵破一起40年前的謀殺懸案，歷經至少兩代的警察與4到6位檢察官不斷重新檢視該案，最終於8月2日將75歲凶嫌繩之以法。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷/中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：周世惠/中央社駐舊金山特派

主題：科學辦案的突破

40年前的謀殺案，在檢警棄而不捨，持續用新科技回頭檢視懸案的過程，冥冥之中，以子承父業的方式，透過「基因系譜」找到凶手，這其中的關鍵，竟是嫌犯女兒的唾液，這是怎麼一回事？

特派如何從一則檢調發出的新聞稿上，追出北加州破案員警赫奇森，竟是40年前承接此案件員警的繼子？這樁懸案後方，除了繁瑣步驟與重重挑戰外，還有兩代執法人員「永不放棄」意念，以及受害者家屬尋求答案未果的遺憾。

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文|文字：張若瑤


立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google
▶更多【中央社好POD】精彩內容


▶相關新聞：https://reurl.cc/XV5nDa
▶「特派談新事」圈粉/周永捷：instagram.com/plo1223/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E28】送安倍最後一程——國喪外的台日關係【特派談新事S2E27｜加碼版】裴洛西快閃台灣 「後果」美中先喬好了？【特派談新事S2E26】下一個破產是它？——土耳其通膨的兩個世界【特派談新事S2E25】新加坡末日：吃不到海南雞飯怎辦？【特派談新事S2E24】英國政壇版「飢餓遊戲」 誰將取代強生？
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【文化普拉斯S2E20】吶喊搖滾、狂飆青春 張鐵志用叛逆書寫未來