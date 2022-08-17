【特派談新事S2E29】永不放棄追凶 「基因系譜」如何解決40年懸案

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加州聖克拉拉郡檢警以基因系譜科技偵破一起40年前的謀殺懸案，歷經至少兩代的警察與4到6位檢察官不斷重新檢視該案，最終於8月2日將75歲凶嫌繩之以法。（中央社檔案照片）

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主持人：周永捷/中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：周世惠/中央社駐舊金山特派

主題：科學辦案的突破

40年前的謀殺案，在檢警棄而不捨，持續用新科技回頭檢視懸案的過程，冥冥之中，以子承父業的方式，透過「基因系譜」找到凶手，這其中的關鍵，竟是嫌犯女兒的唾液，這是怎麼一回事？

特派如何從一則檢調發出的新聞稿上，追出北加州破案員警赫奇森，竟是40年前承接此案件員警的繼子？這樁懸案後方，除了繁瑣步驟與重重挑戰外，還有兩代執法人員「永不放棄」意念，以及受害者家屬尋求答案未果的遺憾。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文|文字：張若瑤



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