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【特派談新事S2E26】下一個破產是它？——土耳其通膨的兩個世界

2022/8/3 14:56
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圖為4月27日伊斯坦堡歐洲區一處購物街。（中央社檔案照片)
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：鍾佑貞／中央社駐伊斯坦堡特派

主題：艾爾段魔幻手法拚經濟？

通膨是最近全球最熱門的話題，被點名可能是下一個「破產國家」之一的土耳其，物價漲幅已達80%，伊斯坦堡的民眾氣噗噗說，不會再投票支持現任總統艾爾段，但鄉村民眾卻仍感念他多年前的建設——比如蓋了許多清真寺，為何一個土耳其卻有截然不同的兩個世界？

經濟遇上政治強力介入，土耳其大概是最好的例子。現任總統艾爾段在位19年，把國家由內閣制改為總統制，一路從總理做到總統，明年的大選後，土耳其真的會迎來一個「沒有艾爾段」的新土耳其嗎？

而藉「宗教紀律」不斷降息，以及今年兩度提高基本工資的艾爾段，還能沿用老手段「抗通膨」拚經濟嗎？婚禮的禮金與餐廳的麵包，竟可看出人民日子苦哈哈，為什麼？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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