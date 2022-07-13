【特派談新事S2E23｜LGBT的困境與微光：台灣篇】無關性別愛能傳承 同志伴侶收養子女終成一家人
2022/7/13 20:18（7/13 20:23 更新）
台灣同志伴侶圍圍（右）、喵喵（左）牽著收養女兒肉肉，散步回家。中央社記者張智彥高雄攝 111年6月28日
主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：張欣瑜、賴麒元／中央社記者
主題：LGBT的困境與微光
中央社新聞專題LGBT的困境與微光，前幾週帶觀眾一窺歐美和東南亞國家，同志和跨性別工作者在社會上面臨的挑戰，最後一集回到台灣。
台灣在2019年5月通過同婚專法，3年內有7000多對同性伴侶登記完婚，也有越來越多的配偶渴望有小孩，只是現階段他們無法像異性夫妻一樣，共同領養無血緣關係的孩子。
男同志愛侶圍圍、喵喵告上法院，今年1月抗告成功，讓女兒肉肉在法律上擁有雙親親權；還在打官司的女同志配偶怡如、怡玲期盼「這不只是個個案」，希望法律能修法，保障和他們一樣的同志家庭。
後製團隊：中央社影音中心
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