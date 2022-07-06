【特派談新事S2E20｜LGBT的困境與微光：法國篇】飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派
主題：LGBT的困境與微光
2021年成立的「大心之家」（Famille au grand cœur）位於蒙貝列（Montpellier），是法國第一個由LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）難民創設的NGO，旨在藉由過來人經驗，協助難民申請庇護，進行培力以融入法國社會。
「大心之家」被LGBT難民當做避風港，這裡的每個人背後都有故事。
「愛，無法交易，它就在我體內；愛，來自內心。若你愛的是女性，就應該和女性在一起；若愛的是男性，就該和他在一起。他們為何反對，我不理解」。LGBT難民穆罕默德（Mohamed）這番話藏著顛沛流離與刻骨銘心。
跨性別者志工克莉斯達（Krystal）是「大心之家」的翻譯、行政、司機，她覺得LGBT難民在法國最大的困難是「融入」，因為雖然法國是開放國家，但還是有很多恐同與歧視，「他們（LGBT）是三重弱勢：黑人、同性戀和難民」。
相較於其他國家，法國仍是LGBT難民的避風港首選。受訪難民告訴記者，法國政府給予庇護尋求者的協助，從提出難民申請那一刻就開始，「未正式合法」的難民就可以獲得政府安排住宿，等候名單上的人則會有額外津貼。
2022年3月4日是「大心之家」成立1週年，不論是當初四處躲藏的湯瑪士、失去左眼卻看見希望的穆罕默德、還是幫助LGBT難民逃亡的艾約布，既是難民也是性別弱勢的他們，舉起蛋糕，開心舞蹈，致敬挺過人生幽谷的光明，也致敬法國社會的多元、友善與包容。
後製團隊：中央社影音中心
立即收聽：
▶【Firstory】
▶【KKBOX】
▶【Spotify】
▶【Google】
▶更多【中央社好POD】精彩內容
▶相關報導之一：https://reurl.cc/1ZWDkX
▶相關報導之二：https://reurl.cc/Er9vgg
▶影音新聞：https://reurl.cc/j1ne91
▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。