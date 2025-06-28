奈良美智巡展 4台灣年輕藝術家共展詮釋青春

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）日本藝術家奈良美智作品「朦朧潮濕的一天」在台巡展中，第4站特別與4名台灣年輕藝術家作品共展，今天在台電金水基地展開，也滿足奈良美智對「非美術館」場地的期待。

台電金水基地位於新北金瓜石，由台電舊建物改造而成，比鄰陰陽海與十三層遺址，景色優美。奈良美智今天於展覽開幕記者會表示，2021年在台南結束「奈良美智特展」巡迴後，他想著若有更長久作品在台灣與大家相見，那就太好了。

比起均在美術館展出的「奈良美智特展」巡展地點，奈良美智說，他思考起是否能到「非美術館的地方」展示作品，於是推出「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫，他曾自我懷疑「真的有辦法展到10年嗎」，但不知不覺就到了第3年。

如今來到台電金水基地，奈良美智說，他就是想在這樣的場域展出作品，記得在尋覓展出地點時，這裡正好在進行回收作業，他提出任性要求，拜託台電在拆到一半的狀態下展出作品。

奈良美智說，很感謝台電答應他的要求，「我們創造新的場域是好的，但我現在興趣在於一邊保存既有空間一邊創造新價值。」

台電董事長曾文生表示，今天台電以地主身分歡迎大家到來，九份、金瓜石是台灣少數百年前就有電的地方，當時有燈泡是文明、富裕象徵，台電擁有這些悠久文化遺產，也持續活用基地，希望奈良美智展覽在此可以被更多台灣人欣賞。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，奈良美智是日本引以為傲的藝術家，期望「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年，能讓台灣成為亞洲文化交流橋梁，並加深台灣與日本友好關係。

此次展出除「朦朧潮濕的一天」外，也有奈良美智在1988年學生時期的素描，當時他旅居德國求學，可從其中一窺當時的筆法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特別的是，除了自己的作品，奈良美智提出希望台灣藝術家共同展出的點子，因此由台電公共藝術邀請4名台灣年輕藝術家參展，包含郭俊佑、賴科維、洪宇蕎與石孟鑫，他們共同以「島嶼青春」為子題，回應不同世代在年輕時期的初心與對世界的想像。

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽今天起至9月28日在台電金水基地展出，採線上預約制。（編輯：張雅淨）1140628