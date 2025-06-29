一帶一路漩渦1 / 從全球野心到現實反噬 中國連結歐亞非願景裂解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國推動一帶一路倡議12年。時值美中政經角力白熱化之際，中央社記者走訪寮國、斯里蘭卡、埃及、菲律賓、義大利、馬來西亞等指標國家，了解在強權競逐爭取國際盟友背後，在地民眾怎麼看一帶一路帶來的希望與掙扎。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一帶一路漩渦－連結全球夢想變神話

（中央社記者唐佩君、吳柏緯台北29日電）中國推動「一帶一路」倡議12年，視其為外交手段與全球經濟整合藍圖，但這項大外宣為共榮共享的戰略企圖，現實中持續深陷國際質疑與現實挑戰的漩渦：多國陸續退出、債務危機頻傳，加上自身經濟不振，從歐洲、亞洲到非洲，「一帶一路」的地圖裂痕不斷擴大中。

「一帶一路」倡議由「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」構成，被視為是在中國國家主席習近平領導下，中國的大國外交核心戰略。12年來，至少150個國家簽署合作協議加入，卻也留下債務陷阱、效益不彰等批判與攻訐。

愛沙尼亞退出 敲響中國戰略意圖警鐘

2020年7月，愛沙尼亞公共行政部長宣布，基於國家安全與財政透明度疑慮，否決中國出資的波羅的海海底隧道計畫。這條長達百公里、連接愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）與芬蘭首都赫爾辛基的鐵路與公路設施，是中國構想中通往北極的運輸走廊一環，也是「一帶一路」在北歐的重要據點。

這場拒絕，代表國際社會對中國戰略意圖的疑慮敲響警鐘。

東南亞菲律賓終止合作 轉向西方盟友

3年後，類似的場景在東南亞上演。2023年10月，菲律賓政府宣布終止與中國合作的3大鐵路建設計畫，轉而尋求日本、韓國或印度資金援助。

馬尼拉雖未正式宣布退出一帶一路倡議，但菲律賓總統小馬可仕2022年6月上任後，雙方就不曾展開任何新的一帶一路合作計畫。馬尼拉此舉除對中國承諾巨額基建投資未兌現的失望外，菲中南海領土爭議加劇，更令菲律賓加速轉向西方盟友。

中寮鐵路建設迫使部分寮國民眾必須搬離家園，或庭院被徵收、土地被切割。儘管對補償金額不滿，但寮國民眾也無可奈何。中央社記者陳家倫溫永攝 114年6月29日

歐洲盟友義大利退場 總理強調嚴重錯誤

一個多月後，義大利也宣告退出。作為七大工業國集團（G7）中唯一加入「一帶一路」的成員，義大利也在經濟利益未如預期、對中貿易逆差持續擴大的壓力下，2023年12月通知北京終止合作。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）更早在上任前便批評，前政府2019年的決定是一場「嚴重錯誤」。

當初與中國簽署一帶一路的義大利前總理孔蒂，常被視為親中派。他3月在外媒座談會向中央社等媒體透露，當初簽約時曾和中國強硬談判。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月29日

拉美巴拿馬斷絕合作 排除中國企業參與

2025年2月，拉丁美洲國家巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）宣布終止與中國在「一帶一路」架構下的所有基礎建設合作，排除中國企業參與大型基礎建設計畫，彰顯巴拿馬轉向美國與其他西方盟友，尋求更穩定的經濟合作。

非洲深陷債務泥沼 未嚐甜頭先吞苦果

除了歐美與亞洲盟友陸續退出，在非洲，更有不少國家未嚐甜頭先吞苦果。

波士頓大學估計，從2000年到2022年期間，中國金融機構向非洲提供1700億美元（約新台幣5兆元）貸款，多國債務成為隱形炸彈。尚比亞在2020年成為第一個因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而主權違約的非洲國家，迦納、肯亞和衣索比亞等其他非洲國家的政府也在苦苦掙扎。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發布的報告指出，2025年，開發中國家預計得向中國償還350億美元債務，其中220億美元將由全球75個最貧窮、弱勢的國家償還，大部分涉及一帶一路倡議下發放的貸款。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2023年曾暗批，某些勢力「乘他國之危，將它們引入債務陷阱」。

經濟內傷不振 中國難持續「大撒幣」

國立中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁表示，中國推動一帶一路政策以來，在逾60國投資101個港口，但這種「大撒幣」措施在中國經濟不振時將難以持續。

郭育仁說，中國經濟不振是連動的問題。因政治導致經濟失序，接著房地產及金融可能失序；若中國經濟不再呈現高成長，「大撒幣」就無法持續，預計「一帶一路」前景困難。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

12年前，「一帶一路」橫空出世，中國向世界各國出口人力與技術大力推動基礎建設，以轉移過剩產能，並將投資與建設作為外交工具，結交、鞏固盟友的同時，也樹立大國崛起形象。

12年後，中央社實際走訪6個一帶一路指標國，透過在地人的視角與心聲，見證從歐洲、亞洲到非洲，從鐵路、港口、機場到造鎮計畫，一帶一路在全球地圖上的裂痕正不斷擴大。（編輯：陳妍君）1140629