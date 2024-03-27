澳智庫：中國對東南亞基礎建設承諾 逾1.6兆未到位

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）根據澳洲智庫今天公布的研究結果，中國向東南亞各國承諾的「一帶一路」基礎建設計畫中，多達數百億美元根本沒有到位。

法新社報導，雪梨的「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute for International Policy）發現，自2015年以來，北京對東南亞區域基建計畫的承諾有超過500億美元（約新台幣1.6兆元）未到位。逾半計畫不是取消或縮小規模，要不然就是根本不太可能執行。

截至目前，北京已透過「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回2個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原定2019年完工，因徵地、資金等問題延期。業者表示，預料2023年10月可如期營運。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的2座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這2座橋樑是否為「一帶一路」的項目，也並不明確。2023年1月，中菲發表聯合聲明，稱雙方願持續深化共建「一帶一路」倡議。

義大利：前總理孔蒂2019年簽署協議後，義大利遭到華府和布魯塞爾批評。這項合約於2024年初期滿時，羅馬繼續參與計畫的可能性極低。 看更多 關閉 」倡議向東南亞和其他區域投入數十億美元，以擴張其經濟和政治影響力。

然而，羅伊研究所的戴延德（Alexandre Dayant）和史坦諾普（Grace Stanhope）表示，政治不穩定、與當地關係各方的接觸狀況不佳，以及對化石燃料計畫日益興趣缺缺等因素，已阻礙中國在東南亞的布局。

兩人發現，中國近年已顯著降低對東南亞的投資，並轉為資助小型計畫。

已取消的計畫包括2017年獲中方批准貸款、馬來西亞598公里長的輸油管計畫。上述研究指出，貪腐疑雲導致該計畫胎死腹中。

儘管如此，中國仍參與了東南亞34項重大計畫裡的24項，因此北京仍是東南亞最大的基建夥伴。目前上述24項計畫的完成率為33%。

儘管日本、韓國等國也是東南亞基建主要資助國，但其投資規模不及中國的水準。

戴延德和史坦諾普指出：「確保（一帶一路倡議）得以延續，並能應對瞬息萬變的環境，堪稱中國最高領導層的明確意圖。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1130327